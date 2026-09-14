La esposa de Adeyemi lanza un dardo al Real Madrid por Diomande: "140 millones"

La rapera kosovar, aunque nacida en Suiza, celebró el tercer gol de su marido con el FC Barcelona lanzando una indirecta a la enorme inversión realizada por el Real Madrid para hacerse con el joven marfileño, cuyo rendimiento por ahora es muy diferente

Karim Adeyemi está aprovechando cada oportunidad que le concede Hansi Flick para demostrar que el FC Barcelona no se ha equivocado con su fichaje. En su debut en LaLiga, ante el Elche, partió como titular y anotó su primer gol. Y aunque en las cuatro siguientes jornadas ha salido desde el banquillo, ha firmado también una asistencia y un segundo tanto, este pasado domingo en la visita al Levante. Sin olvidar que también 'mojó' en el estreno en Champions ante el Feyenoord, en su segundo encuentro en el once azulgrana.

Su inicio, con tres dianas en cinco choques, es digno de elogio. Pero el comentario que le ha convertido en viral es el de su esposa, la rapera Loredana Zefi, de origen kosovar pero nacida en Suiza. Tras el partido en el Ciutat de València, la artista de 30 años publicó un comentario en Instagram para animar a su marido: "Vamos Karim", escribió en primer lugar. Pero e que no ha pasado desapercibido es el que añadió después: "140 millones".

Las burlas del madridismo a Adeyemi

El rendimiento de Diomande y la inversión del Barça en Adeyemi

Sea como fuere, lo cierto es que Loredana ha puesto el dedo en la llaga de un Real Madrid que realizó una gran inversión por el extremo marfileño de solo 19 años, que de momento, al contrario que el alemán, no está ofreciendo el rendimiento esperado. Mourinho lo viene utilizando en el tramo final de los encuentros y esta pasada jornada al fin le dio un puesto como titular ante el Rayo Vallecano, pero el ex del RB Leipzig no brilló especialmente y dejó frío al Santiago Bernabéu. Es más, fue su relevo en el minuto 72, Arda Güler, quien cambió la cara del equipo blanco en la recta final y se ha llevado todos los elogios.

En cambio, la contratación de Adeyemi por el FC Barcelona ha sido mucho más económica. Aunque su valor de mercado es de 40 millones según la web especializada Transfermarkt (50 menos que Diomande), el club azulgrana llegó a un acuerdo con el Borussia Dortmund por 22 millones más 7 en variables. También ayudó que, a sus 24 años, solo le quedase una campaña de contrato con el conjunto alemán.

Hansi Flick, encantado con Adeyemi

Además, su rendimiento ha sido elogiado por Hansi Flick tras su buen gol ante el Levante, que sirvió para cerrar el encuentro con el 2-4 definitivo. "Cuando está centrado, Adeyemi es un jugador fantástico. Por eso decidimos traerlo aquí. Lo conozco hace años y sé qué nos puede dar", afirmó el técnico germano.

Ahora, no obstante, es noticia por el comentario de su esposa, a la que conoció en 2022 y con la que se casó solo dos años después. Convertida en una de las voces más reconocibles del rap y el pop urbano en lengua alemana y albanesa, Loredana ha convertido a Adeyemi "en un hombre mejor", como ha reconocido el atacante culé.