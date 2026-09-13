La respuesta de Luís Castro a Hansi Flick y los jugadores del Barcelona: "Si en la grada una persona casi muere de calor"

El técnico azulgrana y algunos de sus jugadores se quedaron de que el césped del Ciutat de València estaba seco, pero el técnico portugués les indica que las quejas deben ir dirigidas a LaLiga, que es la que fija el horario del partido: "Lo que no podemos hacer es tapar el sol"

El FC Barcelona sufrió más de lo esperado en el Ciutat de València, donde al comienzo de la segunda mitad ya ganaba por 0-3 merced a un polémico penalti sobre Lamine Yamal que el propio internacional español se encargó de ejecutar. Tras ello, el Levante reaccionó y puso contra las cuerdas a los azulgranas con los tantos de Iván Romero y Brugué, aunque un golazo de Adeyemi en el alargue acabó por confirmar el pleno de triunfos del líder en solitario de LaLiga.

Tras el partido, Hansi Flick se mostraba "contento" pese a reconocer el sufrimiento de su equipo, quejándose de paso del estado del terreno de juego. "Lo mejor ha sido el principio. Sabíamos que no iba a ser un partido fácil. El césped estaba un poco seco, pero no hay excusas. El primer gol fue culpa mía. Quise esperar a la pausa para hacer cambios y debía haberlos hecho antes. Tenemos que sobrevivir a estos partidos. Hay situaciones en las que tenemos que mejorar y lo hablaremos. Pero estoy satisfecho con el partido. El Levante hizo una buena segunda parte", comentó el alemán.

Un discurso parecido utilizó también Eric García para valorar el encuentro, refiriéndose de nuevo a la hierba del estadio de Orriols. "El césped no ayudaba mucho, la hora, el calor… Es un campo difícil. Llevaban desde marzo sin perder. Ha sido difícil, pero nos lo hemos complicado nosotros más de la cuenta. Tiene que servir para ver que si a un rival le das aire, se te echan encima", explicó el central catalán.

Sobre dichos comentarios fue cuestionado en rueda de prensa el técnico del Levante, Luís Castro, quien afirmó que la culpa no es del club valenciano, sino de LaLiga por fijar el horario del partido a las 16:15 horas pese a la previsión de altas temperaturas en la capital del Turia, como ha sucedido también en Vigo con el Celta - Getafe.

"El sol estaba muy fuerte, el césped se seca en dos minutos"

"Nosotros lo regamos, pero si hay una persona en la grada que casi se muere de calor, hay una cosa que no podemos hacer: tapar el sol. Hemos cortado el césped, hemos regado el campo, porque a nosotros no nos gusta ganar poniendo el césped mal. El césped está muy bien para un equipo que ha cambiado el césped a principio de temporada y que ha jugado en otros estadios donde el césped estaba mucho peor. Ayer vinimos aquí. No vinimos durante la semana, aunque podíamos haber venido a mitad de semana, porque queríamos que el césped estuviera bien. A nosotros nos gusta ganar con el césped en buenas condiciones. Pero ahora hay una cosa que el Levante todavía no consigue hacer, aunque vamos a intentarlo la próxima vez: tapar el sol. Estás a las cuatro de la tarde jugando en Valencia, es imposible. Los jugadores nos han dicho que, cuando han salido, el sol estaba muy fuerte, el césped se seca en dos minutos. ¿Qué vamos a hacer?", señaló el técnico portugués.

Los cambios y la reacción del Levante

Por otro lado, el Luís Castro elogió la fortaleza mental de sus jugadores para seguir luchando tras un 0-3 y apretar a un equipo del nivel del Barça. "Ya hablábamos con los jugadores de que estábamos teniendo oportunidades. Si marcábamos uno u otro gol, íbamos a ponerles más dudas. Lo hicimos. Hicimos algunos cambios arriba porque sabíamos que eran jugadores que podían hacer daño. Iván ha tenido tres oportunidades muy buenas y ha aprovechado una de ellas. Sabíamos que íbamos a presionar un poquito más con los que habían entrado, porque estaban más frescos, y los cambios han sido para intentar conseguir un resultado mejor", señaló sobre sus sustituciones.

"Las derrotas son derrotas, estamos dolidos"

Por todo ello, al final del partido, la afición granota reconoció el esfuerzo de los suyos y los despidió entre aplausos. Pero el entrenador luso quiso aclarar que perder siempre duele, sea en las circunstancias que sea. "Las derrotas son derrotas, estamos dolidos porque queríamos más. Queríamos jugar para ganar porque el Barça es un equipo muy grande. Pero nosotros ya llevábamos ocho partidos sin perder, ganando siete de ellos. Entonces nos hace daño, porque queríamos ganar, pero también sabemos que hemos dado todo. Yo les digo siempre a los jugadores que, si lo dan todo, no les puedo pedir más", sentenció.