Cristóbal Soria, hospitalizado tras participar en 'Universo Calleja'

El exdelegado del Sevilla FC y ahora colaborador de El Chiringuito ha probado el riesgo de las aventuras de Jesús Calleja en primera persona. Y el resultado no ha sido el más deseado

Si en el Sevilla FC ya se dio a conocer por ser uno de los delegados más guerrilleros del fútbol español y por orquestar estrategias del 'otro fútbol' con los recogepelotas nervionenses, Cristóbal Soria es, a día de hoy, uno de los personajes televisivos más reconocidos de la televisión española.

Su participación durante tantos años en El Chiringuito, programa que dirige Josep Pedrerol, le han catapultado a la fama internacional, convirtiéndose en un auténtico 'influencer' incluso en Latinoamérica, donde frecuentemente viaja ya para compromisos comerciales.

Pues bien, además, el sevillano no deja de participar en otros programas españoles, como en Pasapalabra, donde ya ha acudido más de una vez. Pues bien, en su última aventura televisiva, nunca mejor dicho, las cosas no han salido como Soria esperaba.

Y es que el tertuliano futbolístico ha sufrido un accidente mientras realizaba una actividad de rafting en Turrialba, Costa Rica, bajo el mando de Jesús Calleja. En plena grabación de 'Planeta Calleja' ha sufrido dicho contratiempo que le ha mandado directamente a una clínica privada de Turrialba, según ha informado el medio costarricense Teletica.

Tras un primer chequeo médico, todo apunta a que se va a quedar en un susto, ya que sólo sufrió un golpe leve en la ceja derecha y, por lo tanto, su estado de salud no reviste gravedad.

Cristóbal permanecerá unos días más en Costa Rica con motivo de la grabación de 'Planeta Calleja' y en sus redes sociales ya está publicando algunos post de dicha aventura. Y desde las redes sociales de El Chiringuito, le han querido mandar un mensaje de ánimo al sevillano.

Carolina Marín, la otra gran protagonista

Y parece que de andaluces va la cosa en la nueva temporada de 'Planeta Calleja', porque el carismático presentador leonés Jesús Calleja también ha rodado una de sus entregas con la jugadora de bádminton Carolina Marín.

La deportista onubense, conocida por su mentalidad de hierro y su competitividad inquebrantable, ya ha colgado su raqueta para siempre y, ahora, le ha parecido el momento más oportuno para seguir experimentando sensaciones fuertes lejos de las pistas.

Y con Calleja parece ser que, al igual que Cristóbal Soria, también ha comprobado de primera mano la belleza y el riesgo que conllevan en partes iguales los parajes naturales de Costa Rica.

"¡Qué ganas tenía ya de deciros esto! Arrancamos rodajes de la nueva temporada y se viene con nosotros a Costa Rica, nada más y nada menos, que Carolina Marín. Nos vamos a reír, nos vamos a poner a prueba y, sobre todo, vamos a pasarlo bien y a enseñároslo todo", ha compartido en un post el propio Jesús Calleja.

La selva tropical, volcanes activos y una biodiversidad única serán las protagonistas de un nuevo capítulo de 'Planeta Calleja' que en breve verá la luz. Aunque la fecha exacta de estreno en televisión todavía está por confirmar por parte de la cadena, el equipo ya se encuentra sobre el terreno y ha prometido ir compartiendo los detalles más divertidos y los momentos más espectaculares de esta expedición a través de sus perfiles oficiales.

Cabe recordar que se trata de un programa producido por Zanskar Producciones en colaboración con Mediaset España.