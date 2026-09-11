Los accionistas del Sevilla reciben otra oferta para vender el club: el exconsejero Jordi Martín toma el relevo de Sergio Ramos

Los principales tenedores del club han sido tanteados por el que fuera miembro de la directiva nervionense entre 2022 y 2026, pero recelan y temen que detrás vuelvan a estar los socios inversores del futbolista camero. En cambio, desde la parte compradora se muestran más optimistas y confían en llegar a un acuerdo

El martes lo explicó con gran satisfacción José María del Nido Carrasco y este pasado jueves ha sido confirmado por el presidente de LaLiga, Javier Tebas. El Sevilla FC ha conseguido reducir sus pérdidas hasta encontrarse a sólo cuatro millones de euros del 'break even' (el equilibrio de sus cuentas). Además, ha logrado sanear su economía en este mercado de fichajes y ha reducido en 30 millones de euros su cifra de deuda neta en sólo tres meses -de los 90 millones de junio a los 60 septiembre-. Es decir, que si ahora llega alguien que iguale la oferta de compra que presentó Sergio Ramos, los accionistas mayoritarios de la entidad ganarían 30 millones más de lo que se habrían embolsado en mayo en el caso de que hubiese prosperado la negociación con el camero. Además, el equipo ha empezado LaLiga con buen pie y eso les devuelve momentáneamente el mango de la sartén en una negociación.

En este sentido, después de un apagón absoluto del ruido que fue ensordecedor durante todo el curso pasado, en las últimas horas han trascendido varios tanteos de posibles interesados en adquirir el control de la sociedad que han ido pasando por el filtro de Goldman Sachs para conocer cuál es la situación exacta del Sevilla FC antes de decidir si abren negociaciones formales o no. La aseguradora tiene muchos intereses en la situación de la entidad blanquirroja, ya que le tiene concedido dos préstamos de un total de 180 millones de euros a pagar en 10 años y sujetas a 'prendas' (embargo de derechos televisivos y entradas) en caso de impago.

¿Quién es Jordi Martín? El nuevo candidato a comprar el Sevilla

Es decir, no ha habido absolutamente nada noticiable en ese sentido... pero nunca han parado de salir posibles interesados. El último en mover ficha ha sido el exconsejero nervionense Jordi Marín. Así lo ha adelantado este viernes una información de la Cadena Cope, que explica que quien fuera mano derecha de Del Nido Júnior ha trasladado en los últimos días una oferta a un importante accionista del Sevilla FC.

En el club, no obstante, recelan bastante de esta propuesta. Sospechan que podría estar actuando como testaferro encubierto del grupo de Sergio Ramos -los accionistas acabaron muy molestos con ellos- y en todo caso ven del todo insuficiente la cifra puesta sobre la mesa. En cambio, desde la parte tanteadora son más optimistas y confían en que el tema vaya cogiendo forma en los próximos días.

El empresario sevillano Jorge Martín Granados -más conocido como Jordi Martín- entró en el consejo de administración del Sevilla FC en representación del grupo Nervión Grande S.L. a finales de 2022, coincidiendo con el programado relevo en la presidencia entre José Castro y José María del Nido Carrasco. Sin embargo, hace menos de cuatro meses presentó su dimisión irrevocable; justo después de que el equipo certificase su sufrida salvación matemática en LaLiga EA Sports y en plenas conversaciones con Sergio Ramos, que en esas fechas de (mayo de 2026) se daba por hecho que sería el nuevo dueño del club.

Del Nido Carrasco: "Yo me remito a lo que dicen los accionistas del Sevilla"

"La verdad, yo no tengo nada que ver con el proceso de venta. Me dedico a dirigir el club. Los accionistas hicieron un comunicado allá por el mes de junio y yo me remito a lo que ellos dijeron porque yo no tengo ninguna relación con ese proceso de venta", explicó el presidente Del Nido Carrasco en la rueda de prensa que ofreció el pasado martes. En ella deslizó que no se ha movido nada concreto hasta la fecha, basándose en la lógica suposición de que en caso contrario ya se habría enterado por tercera persona.

"Decir mi opinión personal no tiene sentido en una rueda de prensa de balance de la situación actual del club. Yo no soy nadie para decirle lo tienen que hacer con sus paquetes accionariales. Estoy tranquilo, porque me consta que uno de los factores que van a tener en cuenta en caso de que esa operación corporativa se produzca es que sea lo mejor para el Sevilla Fútbol Club. A partir de ahí, yo no me atrevo a decir lo que tienen que hacer o dejar de hacer. Si fueran mis acciones, diría lo que haría con ellas; pero como todos saben yo sólo tengo 300 acciones de las 103.400", respondió Del Nido Júnior asegurando que no era el destinatario idóneo para esa pregunta.