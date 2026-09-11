Brasil cierra la puerta para Marcao, que pierde el brazalete del Sevilla: enlazó una racha desastrosa, lleva 10 meses inédito y ahora ha entrado en su primera convocatoria

Es el futbolista que más tiempo lleva en la plantilla, pues está empezando su quinta temporada como blanquirrojo en esta 2026/2027, y llevaba tres cursos seguidos en la nómina de líderes del vestuario; pero Gabriel Suazo y Kike Salas le han adelantado tras la marcha de Nemanja Gudelj

El entrenador del Sevilla FC, Luis García Plaza, se ha visto obligado por las circunstancias a tener que recuperar a Marcao Teixeira, que permanece totalmente inédito desde diciembre de 2025 y que se ha pasado toda la pretemporada trabajando al margen del grupo por sus interminables problemas físicos. La baja por sanción del también lesionado Arouna Sangante y las molestias que ha arrastrado durante la semana Kike Salas ha acentuado el déficit de efectivos en una demarcación que no ha sido posible reforzar debido a que, precisamente, lo único que le faltó cerrar a José Ignacio Navarro fueron las salidas del propio Marcao y de Fábio Cardoso.

Brasil y México, otros dos mercados que cierran sin novedades para Marcao o Cardoso

Aunque según el técnico sevillista aún no está en condiciones de jugar, el de Londrina ha entrado en la convocatoria para el encuentro de este viernes ante el Valencia CF, en la jornada 5 de LaLiga EA Sports. Justo cuando termine el choque en el Ramón Sánchez-Pizjuán estará siendo clausurada la ventana de transferencias en Brasil, que cierra este mismo 11 de septiembre. Aunque conservó su dorsal '23', el club siempre ha mantenido viva la esperanza de poder deshacerse de este improductivo salario y Marcao incluso ha sido relegado del grupo de capitanes que integró en las dos campañas anteriores.

Lo mismo le viene pasando al Sevilla FC con Fábio Cardoso. La vía preferente era el mercado de Arabia Saudí, pero cerró el pasado 6 de septiembre. Ahora las esperanzas se centran en Portugal, donde el plazo estará habilitado hasta el 15-S -igual que en Grecia-; o Emiratos Árabes Unidos, que durará hasta el 28-S. Rusia echó el cerrojo este pasado jueves día 10, Polonia hizo lo propio el 9-S y en la Liga MX de México se acaba a las 20:00 de este mismo viernes (hora española). "Mientras haya mercados que estén abiertos seguimos trabajando por ese lado, por si podría haber alguna salida", confesó el director deportivo José Ignacio Navarro.

Solo si se producen salidas se podrá ganar algo de remanente de cara al mercado de enero: "No sé si ha quedado algo por hacer o no, pero sí es verdad que hemos puesto en el campo todos los recursos que tenemos. Había que darle un giro a esta plantilla. Pero no nos tenemos que salir de ese objetivo de hacer una temporada tranquila, no sufrir, hacernos fuertes y crecer como grupo. Esto es una situación abierta. Si hay salidas, se va generando limite de coste (LCPD) y se podría ir al mercado de invierno. Ahora mismo...".

La nefasta estadística de Marcao: seis derrotas del Sevilla FC en sus siete últimos partidos

Para encontrar la última vez que Marcao apareció con la camiseta del Sevilla FC hay que retroceder en el tiempo hasta el 20 de diciembre de 2025, cuando salió en once titular de Matías Almeyda para la visita al Santiago Bernabéu y fue expulsado con roja directa, se encaró con el árbitro y le cayó una sanción de seis partidos que quedó en anécdota porque coincidió con una rotura del escafoides de su pierna izquierda que le obligó a pasar por el quirófano. No volvió a jugar en la 25/26, ni con el argentino ni en la postrera secuencia de siete encuentros ya con Luis García Plaza a los mandos.

Si lo que vino después de ese partido suena lapidario, la racha que frenó su enésima convalecencia es aún peor. En los siete últimos partidos de Marcao, el Sevilla FC hizo un balance de tres puntos de 21 posibles en LaLiga; con una única victoria, seis derrotas, con 14 goles en contra y sólo 4 a favor. Además, en esas siete citas vio tres cartulinas amarillas y la mencionada roja ante el Real Madrid.

18/10/2025 | Sevilla FC 1 -3 RCD Mallorca (90 minutos)

24/10/2025 | Real Sociedad 2-1 Sevilla FC (90')

01/11/2025 | Atlético Madrid 3-0 Sevilla FC (90')

08/11/2025 | Sevilla FC 1-0 CA Osasuna (90')

24/11/2025 | RCD Espanyol 2-1 Sevilla FC (90')

30/11/2025 | Sevilla FC 0-2 Real Betis (86')

20/12/2025 | Real Madrid 2-0 Sevilla FC (68')

Marcao pierde el brazalate de capitán del Sevilla FC

Marcao Teixeira era el tercer capitán sevillista en la temporada 24/25 y, tras la retirada de Jesús Navas, ha estado una temporada y media como segundo, sólo por detrás de Nemanja Gudelj. Tras la salida del serbio este verano, el central brasileño es el que más tiempo lleva en el vestuario -está empezando su quinta campaña y sólo suma 49 partidos oficiales-.

Sin embargo, no sólo no seguirá subiendo en la escala jerárquica, sino que incluso perderá su rol como segundo. El encargado de llevar el brazalete es Gabriel Suazo y, tras el chileno, está ahora Kike Salas. En los próximos días se conocerá cómo se completa el cuarteto de capitanes en esta 26/27. "Vamos a esperar. Todavía no he hablado con ellos. Lo tengo en la cabeza. De momento están Suazo y Kike. Habrá más, pero tengo que hablar con ellos", explicó Luis García Plaza este pasado jueves.

"Es decir, que todavía no lo saben ellos; pero yo sí lo tengo en la cabeza. Ya les dije que a uno lo escogeré yo y al otro lo podrán votar ellos en el vestuario. Creo que esperaremos a la semana sin Liga para hacer ese tipo de cosas. Ahora mismo tenemos tres partidos seguidos y hay que estar concentrados sólo en eso", añadió el técnico nervionense al ser preguntado por ello en la rueda de prensa previa al Sevilla - Valencia de este viernes.