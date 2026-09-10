Marcao, gran novedad en la lista de convocados de García Plaza para recibir al Valencia: 24 citados y dos ausencias

El brasileño se estrena entre los elegidos tras superar una lesión muscular que lastró su pretemporada, a la que llegaba con el firme objetivo de recuperar el ritmo al haberse perdido más de medio año por una dolencia en el pie de la que fue operado en enero; Vargas y Sangante, las bajas

Luis García Plaza, técnico del Sevilla FC, ha convocado a 24 jugadores para recibir este viernes 11 de septiembre a las 21:00 horas al Valencia CF. Una citación casi sin sorpresas en la que habrá un descarte, puesto que ya se conocían las dos ausencias obligadas: el sancionado y lastimado Arouna Sangante (vio la roja directa ante el RCD Espanyol y arrastra un esguince de tobillo) y Rubén Vargas (con una parameniscitis de rodilla, ha visitado a un especialista madrileño para acortar los plazos). La principal novedad es Marcao Teixeira, recuperando la forma tras una lesión muscular que lastró el retorno de su operación en enero pasado de una fractura del escafoides.

No cuenta Fábio Cardoso, a la espera de rescindir o de encontrar acomodo en alguna de las ligas, la mayoría exóticas, aún con el mercado abierto, pues el central luso se quedó sin ficha. Tampoco promociona Nico Guillén, que seguirá con el Sevilla Atlético un fin de semana más ante el 'overbooking' por dentro de los mayores tras los fichajes de Youssouf Fofana, Giorgi Kochorashvili y el previo de Jon Guridi, más la permanencia en el grupo de Lucien Agoumé y Manu Bueno. Esperará próximas oportunidades el onubense mientras se va curtiendo a las órdenes de Diego Galiano en Segunda RFEF.

La citación completa para recibir a los de Corberán

La lista completa de 24 citados para recibir en el Ramón Sánchez-Pizjuán al Valencia CF en el encuentro que abrirá oficialmente la quinta jornada de LaLiga 26/27 es la conformada por: los porteros Odysseas Vlachodimos, Fran González y Rafa Romero; los defensas Juan Iglesias, José Ángel Carmona, Kike Salas, Iker Muñoz, Andrés Castrín, Marcao Teixeira, Gabriel Suazo y Julio Díaz; los centrocampistas Lucien Agoumé, Jon Guridi, Youssouf Fofana, Manu Bueno, Giorgi Kochorashvili, Félix Correia, Miguel Sierra, Chidera Ejuke, Alfon González, 'Peque' Fernández, así como los delanteros Isaac Romero, Robbie Ure y Lucas Stassin.

Dos variaciones respecto a los que viajaron a la Ciudad Condal para medirse con el RCD Espanyol. Bueno, tres, porque se cae por molestias y su sanción federativa Arouna Sangante (sin que nadie lo releve desde el segundo equipo), pero entra Marcao Teixeira por él, mientras que el tercer portero no será Sergio Recio, sino Rafa Romero, quedándose el gaditano junto al hispano-argentino Loren Luchino para recibir el domingo a mediodía al Marbella CF en el Estadio Jesús Navas de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, aunque, a efectos prácticos, dos días y medio después, el míster del filial podrá contar con los tres guardametas si lo desea.