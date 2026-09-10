Luis García Plaza abre hueco a Stassin, prepara un nuevo dibujo en el Sevilla y discrepa con las críticas de Rodri al Valencia

El técnico nervionense no se fía del mal momento del conjunto che, "uno de los grandes de LaLiga", y recuerda que lleva cuatro visitas seguidas puntuando en el Sánchez-Pizjuán

El técnico del Sevilla FC, Luis García Plaza, ha vuelto a pasar por la sala de prensa en la mañana de este jueves, en la previa del duelo del viernes contra el Valencia CF en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El equipo blanquirrojo afronta este encuentro, correspondiente a la jornada 5 de LaLiga EA Sports, después de sumar el pasado fin de semana un empate en la visita al RCD Espanyol (1-1) y vuelve al Coliseo de Nervión, donde hace 15 días perdió con el Atlético de Madrid (1-3) en la única derrota hasta el momento en este curso iniciado con el meritorio parcial de siete puntos sumados de 12 posibles.

El técnico madrileño ya se llevó a Cornellà a los tres últimos fichajes de los 11 que ha puesto en sus manos José Ignacio Navarro, con apenas tres entrenamientos. Tanto Lucas Stassin como Youssouf Fofana tuvieron minutos en la segunda mitad -el belga incluso marcó su primer gol- y el propio míster explicó que si Félix Correia no debutó fue sólo porque la polémica expulsión de Arouna Sangante trastocó los planes que tenía el cuerpo técnico. Para recibir al Valencia, García Plaza pierde al central francés, sancionado y lesionado al mismo tiempo; se ha llevado toda la semana con Kike Salas entre algodones, por unas molestias musculares que no le impedirán llegar; y sigue de baja Rubén Vargas, recurrente inquilino de la enfermería por una parameniscitis en la rodilla que aún va para largo.

No se fía de la crisis del Valencia y discrepa con la crítica de Rodri

"Hay que tener claro que sólo llevamos cuatro partidos. Hay equipos que al principio dejan buenas sensaciones y después van para abajo. Y al revés. Mira el RCD Espanyol, que en diciembre estaba en Champions y luego estuvo no sé cuántos partidos sin ganar. Yo al Valencia le considero un gran club, un gran equipo, con buenos jugadores y que, como está una mala situación, seguro que viene con el cuchillo ante los dientes y que va a venir a cambiar. Además, en las últimas cuatro veces que ha venido aquí ha ganado dos y ha empatado dos".

"No soy nadie para jugar las palabras de Rodri (cazado por El Día Después) ni las de nadie; pero yo al Valencia le tengo señalado como un grande de España. Un equipo con grandes jugadores que nos van a poner las cosas muy difíciles. Es lo que pienso", ha respondido antes de analizar a la plantilla che: "Prácticamente todos los partidos han jugado con defensa de cinco. No sé si tendrá en la cabeza cambiar o no. Para mí, tiene buenos futbolistas. Dos laterales izquierdos como Gayà o Jesús Vázquez; buenos jugadores en el medio, como Ugrinic, Javi Guerra, Luis Rioja... Arriba, Hugo Duro, Danjuma... Son buenos jugadores, pero por H o por B no están funcionando; pero le veo equipo para estar sin problema fuera del descenso".

Un Sevilla bipolar: de la críticas excesiva a... ¿un exceso de ilusión?

"Hombre, si lo comparas con el ambiente que viví el año pasado, con el agua al cuello... pues prefiero esto, sin duda. El año pasado se vivieron aquí momentos muy dramáticos. Prefiero siempre que las cosas bien, pero hay que estar tranquilos. Ya hemos jugado cuatro partidos. Está claro que el equipo estila buenas sensaciones, porque los puntos no te los regala nadie. Se ha trabajado y se ha currado cada partido al máximo, con un plan de partido, con un plan B que incluso nos ha solventado los partidos. Lo que hay que crear mañana es un buen ambiente. Yo el equipo lo tengo claro. Tengo claro quién va a jugar, cómo vamos a hacerlo".

"No soy quien para dar consejo a Corberán ni a nadie. Los entrenadores tenemos que trabajar y se nos juega por el tiempo. A lo mejor, a Carlos le están juzgando no por estos cuatro partidos, sino por otra cosa, porque juzgar a un entrenador en cuatro partidos es de no tener ni idea de fútbol. A mí el año pasado me preguntaron a las tercera jornada por mi destitución habiendo ganado un partido de tres. Me quedé en 'shock'. Esto va de ir día a día, partido a partido, y hablo de fútbol, no sólo de Corberán. Los entrenadores estamos hechos para aguantar carros y carretas".

¿Cambio de sistema en el Sevilla? La posible entrada de Stassin para jugar con dos puntas

Puede ser, puede ser que juguemos con dos delanteros y con tres en medio. Creo que, tal como se ha quedado la plantilla... Imagina un centro del campo con 'Luci' (Agoumé), con 'Fofa' (Fofana), con 'Kocho' (Kochorashvili), con Guridi... Tenemos de sobra para jugar con tres medios y arriba tenemos delanteros para jugar con dos. Puede ser que un día elijamos jugar con un dibujo y luego sea el otro. Hay que ver cosas. Todavía hay jugadores a los que voy a tener que cambiar si los saco de inicio. Porque no están todavía para 90 minutos. Entonces, ahí tengo que ir eligiendo el plan A y el plan B. Así que, por ejemplo Lucas (Stassin), puede ser que empiece o puede ser que no. Si empieza, casi seguro que lo tendré que cambiar.

"Como con Robbie (Ure) en Bilbao: en los últimos 20 minutos me quedé sin cambios porque hizo tres por tarjetas y él estaba fundido al final". "Robbie no ha hecho gol aún pero ha hecho cosas buenas. El primer día nos dio el penalti del triunfo. En Bilbao nos dio la jugada del gol de Oso. Aquí con el Atlético el gol de Miguel Sierra es porque él disputa con el defensa. Está haciendo un buen trabajo. Lo más importante para el delantero es el gol pero ellos saben que conmigo el que no trabaje no tiene chances", añadió luego sobre el escocés en una pregunta posterior.

Un Sevilla con mucho margen de mejora

"Espero que nos quede mucho por mejor. Siempre hay que mejorar. Veo gen competitivo. Y la frase del club de 'Dicen que nunca se rinde', desde que estoy yo veo que la están demostrando. Me acuerdo de la remontada contra el Espanyol o la remontada de Villarreal el año pasado; o este curso, que hemos levantado dos partidos también. Incluso, como el equipo se repuso después de la primera parte con el Atlético".

"Eso se trabaja. Y hay voluntad en los chicos. Tienen mucha hambre, muchas ganas. Después, tenemos que mejorar en muchísimas cosas. Te puedo hacer una lista de cosas que no me gustan. Pero hay que ir mejorándolas y trabajándolas. A nivel de producción ofensiva estamos muy bien y ojalá consigamos seguir esa media (siete goles en cuatro partidos). Y hay que reducir un poquito más los goles en contra (6 en cuatro partidos)".