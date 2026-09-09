Rodri se disculpa con Gayà por sus polémicas palabras sobre el Valencia: "Son muy malos"

Rodri Hernández ha querido zanjar la polémica generada por sus palabras sobre el Valencia durante el partido en Mestalla. El centrocampista del Barcelona contactó personalmente con José Luis Gayà para disculparse y aclarar el contexto de una conversación que terminó haciéndose viral

Rodri Hernández ha querido cerrar cuanto antes la polémica que se desató tras el Valencia - Barcelona. El centrocampista azulgrana se puso en contacto personalmente con José Luis Gayà para disculparse por los comentarios que realizó desde el banquillo de Mestalla y que fueron captados por las cámaras de 'El Día Después', de Movistar Plus+.

El internacional español explicó al capitán del Valencia que aquellas palabras formaban parte de una conversación privada y distendida con Pau Cubarsí y que en ningún momento pretendió menospreciar al conjunto che ni faltar al respeto a sus futbolistas. Rodri quiso aclarar el contexto de la charla y, además, pidió a Gayà que trasladara sus disculpas al resto del vestuario valencianista.

Esta conversación ocurrió después de que Rodri abandonara el terreno de juego durante la segunda mitad. El madrileño, titular por primera vez con el Barça en partido oficial, había sido sustituido cuando el marcador ya reflejaba una clara ventaja azulgrana. Desde el banquillo se sentó junto a Cubarsí y comenzó a comentar lo que estaba viendo sobre el césped. "Muy flojos, son muy flojos estos, ¿eh? Muy flojos, tío", se puede leer en las imágenes difundidas por el programa. Poco después, el centrocampista fue todavía más contundente: "Son muy malos, tío, son malísimos".

Un comentario que se hizo viral

La conversación no terminó ahí. Rodri preguntó a Cubarsí en qué posición había terminado el Valencia la temporada anterior. Cuando su compañero le respondió que había estado cerca de los puestos europeos, el jugador azulgrana mostró su sorpresa y volvió a valorar el partido que estaba disputándose en Mestalla.

Las imágenes rápidamente saltaron a las redes sociales y provocaron numerosas reacciones. El vídeo llegó a superar el millón de reproducciones en la cuenta de Movistar Plus+ en X antes de ser retirado, convirtiendo una conversación privada entre dos futbolistas en uno de los asuntos más comentados alrededor de la jornada. La polémica llegó en un momento especialmente delicado para el Valencia. El conjunto de Carlos Corberán cayó 0-5 ante el Barcelona y atraviesa un complicado inicio de temporada, con la afición enfrentada a la situación deportiva y a la gestión del club.

Rodri, consciente de la repercusión que habían adquirido sus palabras, decidió ponerse en contacto directamente con Gayà para intentar zanjar el asunto. El capitán valencianista aceptó las disculpas, aunque también le trasladó que consideraba que el comentario había sido desafortunado. El centrocampista azulgrana busca así pasar página de una polémica que nunca pensó que saldría de aquel banquillo de Mestalla.