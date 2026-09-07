El Barcelona respira con Eric García y mira a la Champions League

Hansi Flick pudo contar con el central en la sesión de este lunes después de que el jugador sufriese una fractura nasal en el duelo ante el Valencia. Los culés también informaron a los socios de los gastos e ingresos del pasado curso, que superaron los 1.000 millones de euros

El Barcelona demostró este pasado domingo que ha empezado la temporada a un gran nivel y lo hizo con el tercer encuentro de cuatro en el que marca cinco goles. De este modo, el Barcelona suma 17 tantos en apenas cuatro choques. Ahora al Barcelona le toca pensar en la Champions League y en el duelo del próximo miércoles ante el Feyenoord en el Spotify Camp Nou.

Pensando ya en ese partido, el Barcelona se ha ejercitado este lunes en la primera sesión de la semana y lo ha hecho con la presencia de un Eric García que este pasado domingo ante el Valencia dio el susto al sufrir una fractura nasal que provocó que Hansi Flick tuviese que darle entrada a Koundé antes de la primera media hora de partido en Mestalla.

Eric García se encontró con la mala suerte ya que chocó con su compañero Rodri Hernández en el lanzamiento de una saque de esquina. Esta lesión que ha sufrido Eric García es similar a la que padeció el pasado mes de noviembre en Brujas y que le llevó a jugar varios duelos con protección.

Eric García, presente en el último entrenamiento del Barcelona

Eric García, con una máscara protegiendo parte de su rostro, estuvo presente en la sesión del Barcelona y se ejercitó con total normalidad junto al resto de sus compañeros. Aunque a Hansi Flick le gustaría poder contar con Eric García para la Champions League, el central será baja no por esos problemas a nivel nasal sino por una sanción que acumula desde el pasado curso a nivel continental.

Eric García en el duelo entre Valencia y Barcelona

En relación al resto de la sesión del Barcelona, ha tenido dos velocidades: los titulares del partido de Valencia y Koundé han realizado un trabajo de recuperación; mientas que el resto de disponibles, con la entrada de Hamza y Bisiwu y también de Eric Garcia, se han entrenado a mayor ritmo.

Un Barcelona con más de 1.000 millones de euros en ingresos

En otro orden de cosas en clave culé, el Barcelona cerró el ejercicio económico 2025-26 con unos ingresos de 1.060 millones de euros, récord de la entidad, 66 millones más respecto al curso anterior, y unas pérdidas netas de 18 millones. Estas cantidades aparecen en el resumen económico que el Barcelona le ha hecho llegar a los socios y que deberán aprobar estos en la asamblea telemática del próximo 19 de septiembre.

Los gastos se situaron en los 1.022 millones -un 6% más que el curso anterior-, y el ejercicio concluyó con unas pérdidas después de impuestos de 18 millones, aunque sin el impacto de los importes extraordinarios, la entidad catalana alcanzó un resultado ordinario positivo de 200.000 euros. Otra de las partidas que sufrió un variación más destacada en las cuentas del club fue la referente al endeudamiento. La cifra neta, según el criterio de la Liga, se situó, a 30 de junio de 2026, en 607 millones, con un incremento de 138 millones (+29 %) respecto a los 469 millones del curso anterior.

El Camp Nou, clave en el crecimiento del Barcelona

El aumento de los ingresos, que por vez primera supera la barrera de los 1.000 millones, se debe, según el resumen económico presentado por el club, al crecimiento en un 29% -de los 175 millones a los 225- de los ingresos derivados de la explotación del Spotify Camp Nou.El regreso parcial del primer equipo azulgrana al recinto ubicado en el barrio de Les Corts tras tres temporadas en el Estadio Olímpico Lluís Companys impulsó la facturación referente a la explotación del estadio. A ello se sumó un incremento de la partida comercial: de los 473 millones ingresados en el ejercicio 2024-25 se pasó a los 527 del curso 2025-26, lo que significó un aumento del 11%.