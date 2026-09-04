Josep Maria Cavallé, inspector jefe de los Mossos, sobre Lamine Yamal: "Es un elemento inspirador para su barrio y los jóvenes humildes"

Lamine Yamal ya trasciende el fútbol. Su talento, personalidad y irrupción en la élite han convertido al jugador del Barcelona en un fenómeno que despierta admiración también fuera del mundo fútbol y deporte; y se ha convertido en un referente para jóvenes de orígenes humildes

La estrellada del joven futbolista del Barcelona ha despertado también el interés de figuras procedentes de la música, la televisión, el periodismo y la cultura, que ven en él algo que va mucho más allá de su talento con el balón. La Vanguardia ha querido conocer cómo perciben a Lamine Yamal personalidades lejanas al mundo del fútbol. Las respuestas dejan una idea común: el jugador azulgrana se ha convertido en un fenómeno difícil de encasillar y su impacto comienza a superar los límites del deporte.

David Muñoz, integrante de Estopa, recurrió al cine para definirlo y lo comparó con Django desencadenado. La actriz Diana Gómez, por su parte, destacó precisamente aquello que hace tan reconocible al futbolista sobre el terreno de juego: "Es irreverencia, fantasía e inteligencia". Gómez también puso el foco en su edad y en todo lo que todavía puede ofrecer. "Orgullo culé y catalán criado en la Masia. Que solo tenga 17 años parece un insulto porque ahora mismo no le veo techo", afirmó.

La mezcla que explica el fenómeno Lamine

Jordi Évole encontró una definición especialmente gráfica para explicar de dónde procede buena parte del atractivo de Lamine Yamal. El periodista lo describió como "el fútbol de la calle pasado por el barniz de la Masia". La frase resume la combinación que representa el extremo azulgrana. Por un lado, conserva la espontaneidad, el descaro y la capacidad para improvisar propias del fútbol de barrio. Por otro, su paso por La Masia le ha proporcionado una formación futbolística que le permite interpretar el juego con una madurez poco habitual para su edad.

Esa mezcla se refleja cada vez que recibe el balón. Lamine juega con una libertad que contrasta con la enorme expectación que existe a su alrededor y parece convertir cada acción en una oportunidad para sorprender. Dani Martínez optó por una comparación completamente diferente, pero igualmente expresiva. El presentador y humorista definió al futbolista como "el mejor parque de atracciones del mundo", en referencia a la capacidad de Lamine para convertir sus apariciones sobre el césped en un espectáculo.

La dimensión que está adquiriendo el futbolista queda todavía más clara en la reflexión de John Carlin. El periodista y escritor lo situó junto a algunas de las figuras que han marcado la historia cultural y deportiva de Barcelona y Cataluña. "Gaudí, Picasso, Miró, Dalí, Cruyff, Ronaldinho, Ferran Adrià, Guardiola, Messi y ahora, señoras y señores, Lamine Yamal", señaló. La comparación no pretende medir trayectorias, sino reflejar el impacto que el joven jugador ya empieza a generar. Con apenas 17 años, su figura ha comenzado a trascender el resultado de los partidos y a convertirse en parte de una conversación mucho más grande.

El escritor destacó "el descaro y la naturalidad" del futbolista, dos características que, a su juicio, pueden hacer que su influencia vaya mucho más allá del terreno de juego. "Su estilo marcará época, dentro y fuera del campo", aseguró.

Un referente para una nueva generación

Más allá de los goles, los regates y las asistencias, la figura de Lamine Yamal también tiene una importante dimensión social. Su historia y sus orígenes han convertido al futbolista en un referente para muchos jóvenes que ven en su trayectoria un ejemplo de hasta dónde pueden llegar pese a las dificultades. Así lo ha destacado Josep Maria Cavallé, inspector jefe de los Mossos d’Esquadra en Mataró, quien ha puesto el foco en el valor simbólico que el jugador tiene para su entorno. "Se ha convertido en un elemento inspirador para su barrio y para todos aquellos jóvenes que necesitan referentes de éxito partiendo de orígenes humildes", aseguró Cavallé.

Su reflexión añade una perspectiva diferente a la admiración que genera el futbolista. Lamine no solo sorprende por lo que hace sobre el césped, sino también por lo que representa para una generación que ha encontrado en él un referente cercano. Su meteórica llegada a la élite demuestra que el lugar de procedencia no tiene por qué marcar los límites de una carrera. En esa misma línea se expresó la actriz Carla Nieto, que resumió lo que representa el joven azulgrana con tres palabras: "Juventud tenaz, determinada y mágica".