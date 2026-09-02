Los dorsales confirmados del Barcelona deja novedades importantes: cambios con Joan García y Fermín

El exportero del Espanyol recupera el dorsal '1' y el centrocampista andaluz portará el '7' que le ha acompañado en este arranque de temporada, dónde han tenido minutos unos fichajes del club azulgrana que ya tienen número para este curso

El Barcelona ha cerrado su plantilla, tras la finalización del mercado de fichajes, con novedades importantes en cuanto a las llegadas y salidas. Tras ello, ha llegado el momento de repartir los dorsales oficiales para esta temporada, que ya ha empezado, incluso, con tres jornadas de LaLiga EA Sports. En este sentido, el club azulgrana ha dejado novedades importantes en cuanto a los números elegidos, en todas las posiciones.

Uno de los principales cambios afecta a la portería, con un Livakovic que ya conoce cuál es su dorsal y con el que podría debutar en cualquier momento con el Barcelona. A su vez, Hansi Flick tendrá a su disposición a Joan García, uno de los fijos de esta plantilla en el once titular. Junto al croata y al español se encuentra Szcesny, que pudo incluso salir en el pasado mercado de fichajes, aunque será el tercer meta esta temporada.

Joan García cambia de dorsal en el Barcelona

Joan García ha sufrido un cambio importante en su segunda temporada como es el del cambio de dorsal. El exportero del Espanyol, que portó el '13' el pasado curso, con el que se hizo campeón de la Supercopa de España y de LaLiga EA Sports, ha sido elegido para llevar el '1', tras la salida de Ter Stegen el Ajax. Por ello, la portería cambia en los números que llevan sus guardametas en esta nueva campaña en el club azulgrana.

En este sentido, Szcesny será el encargado de llevar el '13' durante la presente temporada. Por último, queda Livakovic, uno de los fichajes del Barcelona en el pasado mercado. El croata llevará el '25' en su primer curso en el conjunto culé, dónde podría ser elegido para partidos de la Copa del Rey, entre otras competiciones, como la Supercopa de España.

Novedades en los jugadores que completan la defensa

Por otro lado, hay una serie de jugadores del Barcelona que continuarán llevando el mismo dorsal de la temporada pasada, como son los casos de Balde, con el número '3', Christensen, con el '15', Gerard Martín, con el '18', Koundé, con el '23' o Eric García, que volverá a llevar el '24' en una temporada en la que incluso le podría ganar la partida al lateral francés por banda derecha.

En cambio, diferente escenario es el que tienen los dos debutantes esta temporada con el Barcelona. Joao Cancelo vuelve a la disciplina del conjunto de Hansi Flick para llevar el dorsal '2' esta temporada. Por su parte, Xavi Espart, una de las novedades en el primer equipo azulgrana, se hace cargo de uno de los números que quedaba libre en la plantilla, como era el '12'.

Un centro del campo con estrenos y cambios relevantes

En cuanto al centro del campo, diferentes jugadores destacan por ser novedades en el Barcelona esta temporada. Uno de ellos es Brian Fariñas, que sube al primer equipo tras la decisión tomada por el club. El canterano de La Masía coge el número '4' que dejó Ronald Araujo, que firmó su cesión por el Liverpool de Iraola para la presente campaña. Por lo demás, Rodri Hernández termina cogiendo el '16, con el que ha debutado.

En este sentido, Gavi sigue manteniendo el '6' de la última campaña, así como Pedri, con el '8', Dani Olmo, con el '20', Frenkie de Jong, con el '21' o Marc Bernal con el '22'. Otro de los cambios más significativos es el de Fermín, que pasa a llevar esta temporada el '7' con el que incluso ha visto puerta esta campaña, en el duelo contra el Elche en el Martínez Valero.

Gabriel Jesús ocupa el hueco de Lewandowski en el campo y vestuario

Por último, Gabriel Jesús se hace con el '9' que llevaba Lewandowski hasta final de la pasada temporada. Por su parte, los nuevos fichajes ya conocen su dorsal elegido: Adeyemi será el encargado de llevar el '14' y Anthony Gordon el '17'. Lamine Yamal se sigue quedando con el '10', Raphinha, una de las buenas noticias del Barcelona, con el '11' y Roony con el '19'. Bisiwu, del filial, llevará el '27' y Hamza Abdelkarim el '29'.

Lista de dorsales del Barcelona para la temporada 2026/2027

Por ello, la lista confirmada de dorsales del Barcelona, que hizo caja con dos ventas, para la temporada 2026/2027 queda de la siguiente manera: Joan Garcia (1), João Cancelo (2), Alejandro Balde (3), Brian Fariñas (4), Pau Cubarsí (5), Gavi (6), Fermín López (7), Pedri (8), Gabriel Jesus (9), Lamine Yamal (10), Raphinha (11), Xavi Espart (12).

Szczęsny (13), Adeyemi (14), Christensen (15), Rodrigo (16), Anthony Gordon (17), Gerard Martín (18), Roony Bardghji (19), Dani Olmo (20), Frenkie de Jong (21), Marc Bernal (22), Jules Kounde (23), Eric Garcia (24), Dominik Livaković (25), Jesse Bisiwu (27) y Hamza Abdelkarim (29).