Morientes sobre el caso Julián: "Te fías de tu gente de confianza"

El argentino finalmente no cumplió su sueño de convertirse en el nuevo fichaje del Barcelona y tendrá que estar a las órdenes de Simeone en el Atlético de Madrid. El ex futbolista habló de dar el paso cunado la operación "se va a dar sí o sí"

Julián Álvarez tendrá que esperar para cumplir su sueño de ser nuevo jugador del Atlético de Madrid. El argentino inició una guerra en plena celebración del último Mundial cuando estando concentrado con Argentina lanzó el ya mítico "Lo mejor para todos es una transferencia, quiero cumplir mi sueño" haciendo referencia a su deseo de fichar por el Barcelona.

El cuadro culé presentó una oferta al Atlético de Madrid pero el conjunto colchonero dejó muy claro que no la aceptaría. "Nuestra intención y mi sueño personal es que siga con nosotros, que siga en el Atlético. Para competir entre los grandes hacen falta jugadores grandes y Julián lo es. Si él cree que es incompatible estar en el Atlético de Madrid, buscaremos una alternativa, pero nunca, nunca será el Barcelona", declaró Gil Marín, CEO del Atlético de Madrid.

Sobre Julián Álvarez y su fichaje frustrado por el Barcelona desde el Atlético de Madrid habló el ex futbolista de Real Madrid, Valencia o Liverpool entre otros, Fernando Morientes. En una entrevista para Marca, el que fuese un temido delantero, aludió a la confianza en el representante del propio Julián Álvarez, el ya conocido Fernando Hidalgo.

Morientes se moja sobre el fichaje de Julián Álvarez

Julián Álvarez, según se apuntó este pasado martes en las últimas horas del mercado de fichajes, tomó la decisión de cerrar la puerta a salir pese a tener propuestas de Arsenal y otros conjuntos de la Premier League. Fernando Morientes comentó que en la carrera de un futbolista es necesario fiarse de los que te rodean ya que estos suelen ser de máxima confianza: "Hay momentos de tu carrera en los que te fías de tu gente de confianza, porque son de máxima confianza".

Además Morientes explicó que con la experiencia uno se da tiempo de que el paso solo se puede dar cuando la operación tiene un alto porcentaje de poder cerrarse: "Cuando tienes más experiencia sabes que sólo puedes dar el paso cuando estás seguro de que la operación se va a dar sí o sí".

El fichaje de Julián Álvarez por el Barcelona

En el caso de Julián Álvarez, el Barcelona y el Atlético de Madrid nunca tuvieron una postura cercana para cerrar el fichaje del argentino y su llegada al Camp Nou. El Atlético de Madrid dio un portazo rotundo al Barcelona y solo hubiese aceptado (no tendría otro remedio) el pago de la cláusula de rescisión por parte del cuadro de Joan Laporta. Julián Álvarez cuenta con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, un precio que el Barcelona no se planteaba ni por asomo alcanzar.

El siguiente reto de Julián: la reconciliación con el Atlético de Madrid

Ahora Julián Álvarez, además de recuperar su mejor punto de forma, tendrá también que reconciliarse con la afición del Atlético de Madrid. En el último partido en casa de los colchoneros ante el Villarreal, el argentino salió al césped a falta de 24 minutos y la pitada por parte de la grada fue sonada.

Julián Álvarez en uno de los entrenamientos del Atlético de Madrid

Además, al terminar el encuentro y por recomendación del propio Atlético de Madrid, no se acercó junto al resto de sus compañeros a saludar a la grada. Esto se supo después pero en un primer instante se pensó que había sido el propio jugador el que se había negado. Ahí se reavivó el debate sobre el estado de Julián Álvarez y la idoneidad en que saliese del Atlético de Madrid. Con problemas físicos y mentales, Julián no estuvo en el Sánchez Pizjuán pero por suerte los colchoneros no lo echaron en falta y sacaron adelante los tres puntos ante el Sevilla.

Con el mercado ya cerrado, a Julián Álvarez solo le queda demostrar su talento y cerrar cuanto antes el capítulo de su salida frustrada al Barcelona. Simeone siempre ha apostado por sacar el mejor rendimiento del argentino y solo con la predisposición del propio jugador, esto será posible.

El calendario del Atlético de Madrid

En este sentido, el calendario ha sido caprichoso ya que el Atlético de Madrid no volverá a jugar en casa hasta el próximo 16 de septiembre cuando se enfrente a Osasuna. Antes, Julián Álvarez y el propio Atlético de Madrid vivirán una ronda de cuatro partidos lejos del Metropolitano (incluyendo el ya disputado ante el Sevilla) que le llevarán a medirse a Athletic Club en San Mamés, Liverpool para abrir la fase liga de la Champions League y ante la Real Sociedad en Anoeta. Los rojiblancos fueron incluidos por Morientes como uno de los candidatos al título junto a Real Madrid y Barcelona: "Veo un liga muy igualada entre estos dos equipos (Real Madrid y Barcelona) y la incertidumbre del Atlético de Madrid, si va a estar a la altura de poder aguantar hasta el final el ritmo de estos dos, que están a un grandísimo nivel".