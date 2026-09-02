Así fue el cierre del mercado en LaLiga: El Deportivo, el gran triunfador del verano

El mercado echó el cierre en España con una jornada frenética en la que se concretaron 25 operaciones en los últimos minutos; el Depor se refuerza a lo grande con las incorporaciones de Marc Casadó y José María Giménez en el último día para poner la guinda a un proyecto de lo más ambicioso del recién ascendido; no hubo sorpresa con Julián Álvarez, que seguirá en el Atlético de Madrid

La salida de Marc Casadó rumbo al Deportivo fue una de las últimas operaciones del mercado estival.Imago

Si hubo un equipo que quiso convertir el último día de mercado en una auténtica declaración de intenciones, ese fue el Deportivo de La Coruña. El conjunto gallego, recién ascendido, puso la guinda a un verano espectacular con dos operaciones de enorme impacto: las cesiones de José María Giménez y Marc Casadó.

La sensación general vuelve a ser la de un mercado resuelto el último segundo, condicionado por el límite salarial y con numerosos clubes obligados a esperar hasta el tramo final para hacer hueco a sus nuevas piezas.

La operación de Casadó llegó sobre la bocina y con algo de incertidumbre. Finalmente, el catalán se marcha cedido a Riazor con una opción de compra para el conjunto coruñés. El centrocampista del Barcelona quedó inscrito cuando apenas restaban unos minutos para el cierre del mercado y se convirtió en el último gran golpe de un Deportivo que ha pasado de regresar a Primera a confeccionar una plantilla con aspiraciones mucho mayores.

Anteriormente, el equipo gallego incorporó nombres como Pierre-Emerick Aubameyang, Adama Traoré, Angeliño, Leo Román, Lorenzo Amatucci, Bright Ede, Tean Gijselhart y el propio Giménez.

Julián Álvarez se queda en el Atlético

El gran protagonista del mercado terminó siendo el que no cambió de equipo. Julián Álvarez continuará en el Atlético de Madrid, después de que no se produjera ningún movimiento de última hora hacia la Premier League.

El Barcelona había sido el gran deseo del argentino, pero esa vía llevaba semanas prácticamente cerrada. El conjunto azulgrana no estaba en disposición de afrontar las exigencias del Atlético, que tampoco contemplaba negociar su salida. La cláusula de rescisión de 500 millones de euros hacía inviable cualquier intento unilateral.

Así, después de un verano marcado por la tensión entre las partes, Julián seguirá a las órdenes de Diego Simeone. Su futuro volverá a ponerse sobre la mesa en los próximos mercados, pero hasta enero no habrá cambios.

El Atlético, además, aprovechó la jornada para completar su delantera con Jonathan David. El canadiense llega cedido desde la Juventus con una opción de compra de 25 millones de euros y se suma a una plantilla que ya había incorporado a Cristian 'Cuti' Romero, Álex Grimaldo, Morten Hjulmand y Kang-in Lee.

Gabriel Jesús, el último en llegar al FC Barcelona

El Barça también tuvo trabajo hasta prácticamente el último suspiro. Ante la imposibilidad de hacerse con Julián Álvarez, el campeón de LaLiga encontró su alternativa en Gabriel Jesús.

El delantero brasileño ya estaba presentado tras llegar procedente del Arsenal y firmar hasta 2029, pero su inscripción se hizo esperar hasta los últimos minutos del mercado, cerrando así la operación ofensiva de una plantilla que también ha añadido a Anthony Gordon, Rodri Hernández, Karim Adeyemi y Joao Cancelo este verano.

También fue inscrito en el tramo final el guardameta Dominik Livakovic, otra de las operaciones que quedaron resueltas sobre la bocina.

El Valencia se lleva a Harvey Elliott

Otro de los grandes nombres del último día fue Harvey Elliott, que aterriza en el Valencia cedido. El centrocampista inglés, de 23 años, busca en Mestalla los minutos que no tuvo durante su última etapa en el Liverpool.

Elliott suma 149 partidos, 15 goles y 21 asistencias con el conjunto inglés y llega a un Valencia que todavía no conoce la victoria en LaLiga. Su experiencia y capacidad para actuar entre líneas representan un refuerzo importante para Carlos Corberán.

El club che ya había incorporado durante el verano a jugadores como Arnau Martínez, Ryunosuke Sato y Pablo Maffeo.

Mucho movimiento en Racing y Elche

El Racing de Santander también aprovechó hasta el último momento. El conjunto cántabro, recién ascendido, cerró las incorporaciones de Aarón Martín, Pablo García, Jeanuel Belocian y André Almeida, además de formalizar la inscripción de Iker Luque.

El Elche fue otro de los clubes con más actividad. El conjunto franjiverde incorporó a Thomas Lemar, cedido por el Atlético, además de Rubén Sánchez, Roy Revivo y Kevin Lomónaco. En el capítulo de salidas, Affengruber puso rumbo al Fulham.

Sevilla, Málaga y Osasuna también apuraron

El Sevilla FC terminó cerrando su mercado con tres operaciones. Después de la salida de Oso, el conjunto nervionense incorporó al extremo Félix Correia, al delantero Lucas Stassin y a Youssouf Fofana, buscando equilibrar una plantilla que sufrió varias salidas durante el verano.

El Málaga, por su parte, reforzó su plantilla con Juan Berrocal y Jens Cajuste. El central llegó después de desvincularse del Getafe, mientras que el centrocampista sueco aporta físico y experiencia a la medular.

En Pamplona, Osasuna se hizo con Romain Del Castillo. El atacante francés, procedente del Brest, firma por dos temporadas más otra opcional y se suma a los refuerzos de Jonathan Dubasin, Rockson Yeboah y Diego Rico.

El resto de operaciones de última hora

La jornada dejó todavía más movimientos. El Espanyol incorporó a Andoni Gorosabel, procedente del Athletic, mientras que el conjunto bilbaíno también resolvió la salida de Unai Vencedor, que rescindió su contrato para fichar por el Burgos.

El Getafe cerró la llegada de Iván Azón, cedido por el Como, para reforzar su ataque. El Celta incorporó al central uruguayo Sebastián Cáceres, que llega desde el Club América y firma hasta 2030. Por contra, rescindió el contrato con Carles Pérez, que apunta al Girona.

El Levante sumó a Axel Tape y Petar Ratkov, mientras que el Rayo Vallecano hizo lo propio con Mujaid Sadick y el guardameta Emil Audero. Además, también inscribió a Raúl de Tomás, que tendrá ficha este curso.

En el Betis, la gran operación fue el regreso de Dani Ceballos. El centrocampista vuelve al club en el que se formó después de quedar libre del Real Madrid. Su inscripción quedó pendiente al cierre, aunque al tratarse de un futbolista sin contrato no existe el límite temporal habitual para completar el trámite.

Con el cierre oficial, la gran mayoría de los clubes de Primera consiguieron completar sus deberes. Solo algunos equipos, como Real Madrid, Alavés, Villarreal y Athletic no realizaron incorporaciones esta última jornada.