Gabriel Jesus ya es del Barcelona: fe, ilusión y un nuevo comienzo tras años difíciles

Gabriel Jesus ya es nuevo jugador del Barcelona. El delantero brasileño firma por tres temporadas tras una etapa complicada en el Arsenal y llega al Camp Nou con ilusión, fe y ganas de recuperar su mejor versión junto a Hansi Flick

Gabriel Jesus ya tiene nueva casa. El delantero brasileño ha sido presentado como nuevo jugador del Barcelona después de poner fin a su etapa en el Arsenal y afrontar uno de los movimientos más importantes de su carrera. A sus 29 años, llega con ganas de recuperar protagonismo y convencido de que el Camp Nou puede ser el escenario perfecto para volver a disfrutar del fútbol. El brasileño firma con el conjunto azulgrana por tres temporadas, hasta junio de 2029, después de que el Barcelona cerrara con el Arsenal una operación cercana a los diez millones de euros más variables.

La llegada de Gabriel Jesus se produce después de que el Barça no pudiera avanzar por Julián Álvarez y necesitara incorporar un delantero que ofreciera más alternativas a Hansi Flick. El brasileño llega, además, con la capacidad de actuar tanto como referencia ofensiva como desplazándose a otras zonas del ataque.

Una llamada que cambió todo

Gabriel Jesus ha reconocido que la oportunidad de vestir de azulgrana llegó prácticamente de repente. El futbolista, que había quedado en una situación complicada dentro del Arsenal, no dejó de confiar en que aparecería una salida. "Creo en Dios y estaba confiado de que algo pasaría. Mi fe en Dios es muy fuerte", explicó durante su presentación.

El brasileño relató que llevaba tiempo trabajando a la espera de una oportunidad y que, aproximadamente una semana antes de concretarse el fichaje, recibió un mensaje que le hizo pensar que el Barcelona podía convertirse en una posibilidad real. "Estaba separado en el Arsenal, pero esperaba cosas buenas. Una semana atrás, recibí un mensaje de que podía pasar este fichaje. Pensé que era una gran posibilidad y me puse contento. Estaba emocionado", confesó.

Ahora ya no quiere mirar atrás. Su objetivo es empezar a trabajar cuanto antes y demostrar sobre el césped que el Barcelona acertó apostando por él. "Ahora, a empezar a entrenarme y jugar para que todos estemos contentos", señaló.

Su primer Camp Nou fue desde el palco

Gabriel Jesus ya tuvo una primera toma de contacto con su nuevo estadio antes incluso de convertirse oficialmente en jugador azulgrana. El brasileño estuvo en el palco del Spotify Camp Nou durante la goleada del Barcelona ante el Rayo Vallecano. Y la experiencia le hizo imaginarse rápidamente con la camiseta puesta. "Ayer vi el partido contra el Rayo, fue mi primera vez en el Spotify Camp Nou. En mi cabeza solo había cosas buenas. Quería jugar, ayudar, estar con los compañeros, que tienen mucha calidad", explicó.

No pudo hacerlo todavía sobre el césped, pero tendrá que esperar muy poco para comenzar a trabajar junto a sus nuevos compañeros. Tras superar el reconocimiento médico, el delantero se incorporará a los entrenamientos de Hansi Flick este jueves.

El brasileño tampoco escondió que llega al Barcelona después de atravesar un periodo complicado en Londres. Sus últimos cursos estuvieron marcados por las lesiones y por una pérdida de protagonismo dentro de un Arsenal que terminó encontrando otras alternativas en ataque. El propio jugador reconoció que ha vivido "dos años difíciles", aunque considera que sus cualidades siguen siendo conocidas y que eso facilitó que el Barcelona apostara por él. "Todos me conocen, tuve dos años difíciles pero se conocen mis cualidades y esta situación facilitó las cosas", afirmó. Su estado físico era una de las cuestiones que más interés generaban después de la grave lesión de rodilla que sufrió en 2025. Sin embargo, Gabriel Jesus ya había despejado las dudas a su llegada a Barcelona al asegurar que su rodilla estaba "perfecta", y posteriormente superó la revisión médica.

Flick ya le espera con los brazos abiertos

El fichaje cuenta además con el respaldo de Hansi Flick. El técnico alemán ya había definido al brasileño como "un delantero top" y destacó que puede aportar diferentes soluciones a su ataque.

La llegada de Gabriel Jesus permite al entrenador disponer de un delantero centro natural y, al mismo tiempo, contar con un futbolista capaz de moverse por diferentes zonas del frente ofensivo. Una característica especialmente interesante en un Barça que ha comenzado la temporada apostando por la movilidad y con Raphinha ejerciendo como referencia en determinados momentos. El brasileño también quiso agradecer públicamente la confianza depositada en él por el entrenador y por Deco. "Estoy muy ilusionado de estar en un club tan grande. Agradezco a Deco y Flick el fichaje", afirmó.

Ahora empieza lo importante. Después de meses complicados, Gabriel Jesus cambia Londres por Barcelona con la intención de recuperar su mejor versión. Llega con fe, con ilusión y con una oportunidad que llevaba tiempo esperando. El Camp Nou ya lo ha visto desde el palco; ahora quiere que lo conozca desde el césped.