Flick avisa al Barça pese al pleno: "Cuando vas 3-1 arriba tienes que controlar mejor"

El técnico alemán celebró el arranque perfecto del conjunto azulgrana, aunque reclamó mayor control en ciertos momentos de ventaja y destacó la importancia que puede tener Rodri para dominar este tipo de encuentros

Hansi Flick terminó muy satisfecho después de que el Barcelona superara al Rayo Vallecano por 5-2 para mantener el pleno de victorias en las tres primeras jornadas de LaLiga.

El entrenador alemán se mostró satisfecho con la puesta en escena de su equipo, especialmente durante una primera mitad en la que el Barça sometió durante muchos minutos al conjunto de Vallecas. "La primera parte jugamos muy bien. Me gustaron muchas cosas de las que vi en la primera parte. El gol es algo que puede ocurrir, pero la reacción me gustó mucho".

El Barcelona reaccionó inmediatamente al tanto de Camello y logró darle la vuelta al marcador en apenas unos minutos. Raphinha y Lamine Yamal pusieron el 2-1 antes del descanso, confirmando una vez más la pegada de los azulgranas.

El aviso tras el 3-1

El 3-1 llegó nada más comenzar la segunda mitad, pero el partido no quedó cerrado. El Rayo aprovechó cierta relajación azulgrana para recortar distancias y generar incertidumbre durante algunos minutos.

"Cuando vas 3-1 arriba, tienes que controlar el partido mejor. Tenemos la calidad para hacerlo. Esta es la actitud de nuestro equipo, siempre querer atacar, pero a veces es mejor tranquilizar el partido", reconoció.

El técnico considera que el Barça tiene recursos suficientes para dormir los encuentros cuando sea necesario y evitar que los rivales vuelvan a entrar en partidos que parecen encarrilados.

Flick confía en Rodri para controlar los partidos

En ese contexto apareció el nombre de Rodri. El centrocampista disputó sus primeros minutos con el Barcelona y Flick considera que puede convertirse en un futbolista especialmente importante para dotar al equipo de mayor pausa y control.

"Rodri puede ser clave en estos partidos; por esto está aquí. Necesita mejorar físicamente porque solo lleva aquí dos días, pero cómo reaccionamos después del gol es importante para mí. Tenemos que controlar más la pelota. Hablamos de nosotros, pero ellos lo hicieron muy bien. Tienen jugadores muy rápidos".

El alemán dejó claro que el internacional español todavía necesita tiempo para alcanzar su mejor condición física, pero ya vislumbra el papel que puede desempeñar en un equipo que, por su propia naturaleza, tiende a jugar a un ritmo muy elevado.

Los córners, otra tarea pendiente

El partido también dejó otro aspecto que no terminó de convencer al entrenador. Flick puso el foco en las acciones a balón parado y reclamó una mayor contundencia en los lanzamientos de esquina. "Para mí, deberíamos mejorar en los saques de esquina, los córners, en estas situaciones necesitamos rendir mucho mejor".

Flick ya iguala a Cruyff como líder

El arranque del Barcelona también está permitiendo a Hansi Flick escribir su nombre en la historia del club. El alemán ya acumula 59 jornadas como líder de LaLiga, exactamente las mismas que Johan Cruyff durante toda su etapa al frente del banquillo azulgrana.

La comparación adquiere todavía mayor dimensión al observar el camino recorrido por ambos. Cruyff necesitó dirigir 300 jornadas para alcanzar esas 59 jornadas en lo más alto, mientras que Flick lo ha conseguido en apenas 79.

Eso significa que el alemán ha terminado como líder en el 74,7% de las jornadas que ha dirigido en LaLiga. Una cifra extraordinaria que le sitúa muy por encima del resto de entrenadores con al menos una temporada completa en la competición.

El segundo en esta clasificación es Pep Guardiola, que cerró como líder el 57,2% de las jornadas dirigidas en el campeonato español. Los números reflejan así la enorme regularidad que está mostrando Flick desde su llegada al fútbol español.

"Gabriel es un gran delantero"

Flick también fue preguntado por Gabriel Jesús, que este lunes aterrizó en Barcelona para completar los trámites previos a su incorporación al conjunto azulgrana. El brasileño estuvo presente en el estadio siguiendo desde la grada la victoria de sus futuros compañeros.

El técnico alemán celebró la llegada del delantero, al que considera una pieza capaz de aportar diferentes soluciones al ataque. "Gabriel es un gran delantero; nos puede dar muchas cosas. Estoy muy contento de que esté aquí".