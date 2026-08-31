Barcelona - Rayo Vallecano: alineaciones probables, horario y dónde ver en TV el partido de LaLiga EA Sports

El equipo azulgrana recibe este lunes a los vallecanos en el Camp Nou en el Camp Nou en el partido que cierra la jornada 3; los locales quieren sumar su tercer triunfo en otros tantos compromisos, mientras que los visitantes quieren dar la sorpresa y lograr la primera victoria del curso

El FC Barcelona y el Rayo Vallecano se ven las caras este lunes en el Camp Nou en el partido correspondiente a la jornada 3 de LALIGA EA Sports. Duelo de dos equipos que pelean por objetivos muy distintos en la temporada y cuyas dinámicas, pese a haberse disputado únicamente dos jornadas, así lo señalan ya en la clasificación.

El cuadro azulgrana ha ganado sus dos primeros partidos con solvencia. Lo ha hecho en apenas unos días cuando se ha impuesto primero al Elche en el Martínez Valero (0-5) y días después al Athletic Club en feudo culé (2-0). El Rayo Vallecano, por su parte, aún no conoce la victoria. Primero perdió ante el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán (2-1) y luego empató en Vallecas ante el Alavés (1-1).

¿Dónde ver por TV el FC Barcelona - Rayo Vallecano de LaLiga EA Sports?

El partido que disputan FC Barcelona y el Rayo Vallecano este lunes 31de agosto dará comienzo a las 21.30 horas en el Camp Nou y se podrá ver en directo a través de DAZN La Liga TV y LaLiga TV Bar en los establecimientos.

Además se podrá seguir de forma online a través de www.estadiodeportivo.com, donde se realizará un detallado minuto a minuto para todo lo que suceda se conozca al instante. Ya después del encuentro, ESTADIO DEPORTIVO ofrecerá la crónica y las principales reacciones de los protagonistas del duelo.

El once del FC Barcelona

Hansi Flick cuenta con tres bajas para recibir al Rayo Vallecano, las tres por lesión. Se trata de Pablo Gavi, Roony Bardghji y de Frenkie de Jong. Los dos últimimos se sabía desde hace algunas semanas, en el caso del palaciego el problema físico llegó en el partido de hace una semana contra el Elche. El resto están todos disponibles para el alemán.

No se esperan demasiados cambios en la alineación inicial que presente el Barcelona contra el Rayo Vallecano. Si acaso las dudas podrían estar en el mediocampo, con por ejemplo si ya Rodri es titular o la elección del más adelantado de los tres del triángulo, donde Fermín y Olmo se disputan un puesto. Arriba, sin el delantero centro puro, otra vez podría ser Raphinha el elegido.

Alineación probable del FC Barcelona: Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Espart; Marc Bernal, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Gordon y Raphinha.

El once del Rayo Vallecano

Más allá de los posibles movimientos que tengan que ver con el mercado, el Rayo Vallecano cuenta con tres bajas seguras para su visita al Camp Nou por lesión. Son los casos de Luiz Felipe, Isi Palazón y Augusto Batalla. Los dos primeros por problemas musculares, mientras que el portero se rompió la tibia y no se le espera hasta enero. Además es duda el central Marash Kumbulla por una lesión en aductor.

Beñat San José podría apostar por una defensa de tres centrales y dos carrileros para medirse al Barcelona. Con Cárdenas como portero, los carrileros podrían ser Ratiu y Balliu, el rumano por la izquierda. Los tres del fondo serían Lejuene, Pelayo y Vertrouwd. Por delante de ellos estarían en un doble pivote Unai López y Óscar Valentín. En posiciones de ataque De Frutos, por la derecha, y Álvaro García, por la izquierda, partirían desde los costados para que Camello sea el delantero centro.

Alineación probable del Rayo Vallecano: Cárdenas; Ratiu, Lejuene, Pelayo, Vertrouwd, Balliu; Unai López, Valentín; De Frutos, Álvaro García y Camello.