Gran enfado de Giráldez tras caer ante el Athletic: "Por momentos han estado cerca de meternos cinco"

El técnico del RC Celta de Vigo asume el desastre defensivo en Balaídos, rechaza las excusas del mercado y reclama refuerzos antes del final de mercado

El Celta de Claudio Giráldez se marchó de Balaídos con una derrota ante el Athletic Club que dejó mucho más que tres puntos perdidos. El 0-2 evidenció graves problemas defensivos y una primera parte que el propio entrenador calificó entre las peores de su etapa.

Giráldez no buscó excusas. Señaló directamente la desconexión de sus futbolistas y advirtió de la dimensión del problema: contra un rival del nivel del Athletic, defender de forma desorganizada podía haber terminado en una goleada.

Giráldez no maquilla el desastre del Celta ante el Athletic

El entrenador celeste realizó cuatro cambios en el descanso después de una primera mitad en la que su equipo perdió el control del partido. El 0-1 de Álex Berenguer y el 0-2 de Robert Navarro, ambos en apenas dos minutos, castigaron una fragilidad que Giráldez no quiso esconder.

“Con 0-2 en casa y con la desconexión que tuvimos desde el 0-1 en adelante, creo que fue un desastre y que tenemos que cambiar muchas cosas para poder competir”, reconoció.

Su diagnóstico fue todavía más contundente al analizar el comportamiento defensivo. “Cuando no defiendes de manera organizada ni intensa contra un equipo del nivel del Athletic Club, lo normal es que te metan cinco y hoy, por momentos, han estado cerca”, explicó.

El dato que más preocupa es que el Celta ya había mostrado dificultades similares en su anterior partido como local. Ahora, además, el calendario no ofrece demasiado tiempo para corregirlas.

El Celta perdió la batalla táctica desde el 0-1

Giráldez identificó el momento exacto en el que su equipo dejó de competir como había preparado el encuentro. Durante los primeros minutos, el Celta consiguió llevar al Athletic a los escenarios que pretendía, atacando los espacios y buscando la profundidad de Williot Swedberg y Ferran Jutglà. Pero todo cambió después del primer gol.

“Dejamos de hacerlo e intentamos construir continuamente mediante pases cortos contra un equipo que nos estaba arrinconando. No entendimos las ventajas”, lamentó el técnico.

El problema no estuvo únicamente con balón. El Athletic encontró espacios entre líneas con Oihan Sancet y Robert Navarro y castigó las dificultades del Celta para cerrar por dentro.

“Estuvimos muy mal defensivamente y, en bloque bajo, una vez que nos pusimos por detrás en el marcador, tuvimos prisa por salir de ahí en vez de ordenarnos”, señaló Giráldez.

La frase resume la preocupación del entrenador: el Celta no solo cometió errores puntuales, sino que perdió durante demasiados minutos los mecanismos colectivos que habían convertido a la defensa en uno de sus puntos fuertes la pasada temporada.

Giráldez descarta que el mercado sea una excusa

La plantilla todavía está pendiente de movimientos antes del cierre del mercado y el Celta necesita efectivos en determinadas posiciones. Sin embargo, Giráldez se negó a utilizar esa circunstancia para justificar la derrota ante el Athletic. “Somos profesionales y, si esa es la excusa, tenemos un problema. Es mejor dedicarnos a otra cosa”, sentenció.

El técnico sí reconoció que el equipo está corto de efectivos y defendió la necesidad de reforzar la plantilla, especialmente teniendo en cuenta el calendario que se avecina.

La situación se complica por la juventud de algunas piezas. Abdoulaye Faye acaba de llegar y se encontró de repente con un partido de enorme exigencia táctica, mientras que Javi Rodríguez tuvo dificultades físicas para repetir esfuerzo apenas tres días después de su anterior encuentro.

Giráldez pidió paciencia con ellos, pero también dejó claro que necesita más soluciones. “Con la ausencia de Marcos Alonso, creo que tenemos que contar con un poco más de estabilidad atrás”, explicó.

Aspas, Borja Iglesias y Marcos Alonso reflejan lo que le falta al Celta

La ausencia de futbolistas experimentados fue otro de los asuntos que aparecieron durante la rueda de prensa. Giráldez considera que Iago Aspas, Borja Iglesias y Marcos Alonso pueden aportar algo que el equipo necesitó especialmente después del 0-1: jerarquía para manejar los malos momentos.

“Nos habría ayudado a ser un poco más inteligentes, porque no lo fuimos”, admitió.

El regreso de Aspas tras el descanso permitió al Celta ganar claridad, pero no fue suficiente para transformar el dominio territorial en ocasiones realmente claras. El conjunto vigués tuvo más balón durante buena parte de la segunda mitad, aunque el Athletic siguió encontrando espacios para salir a la contra.

Para Giráldez, ahí estuvo una de las claves. El Celta necesitaba juntarse, ganar metros y evitar conceder transiciones en un partido que ya se había puesto cuesta arriba.

El gol preocupa, pero Giráldez señala primero a la defensa

El Celta solo ha marcado un gol en sus tres primeros partidos de LaLiga, una estadística que inevitablemente genera preocupación. Sin embargo, Giráldez considera que el problema principal ante el Athletic estuvo en el otro área. “Para mí, hoy el equipo tuvo un rendimiento mucho peor defensivamente que ofensivamente”, aseguró.

El entrenador recordó que su equipo generó situaciones de peligro, especialmente mediante centros y acciones a balón parado, pero falló en la ejecución. La falta de precisión terminó impidiendo que el Celta encontrara un gol que pudiera cambiar el guion.

Giráldez mantiene la confianza en sus delanteros y recuerda que sus futbolistas ofensivos tienen un historial goleador suficiente para pensar que la sequía terminará. “El gol llegará, igual que los resultados, cuando hagamos bien las cosas. Hoy no lo hicimos”, concluyó.

Europa obliga al Celta a reaccionar sin tiempo para lamentarse

La derrota ante el Athletic adquiere todavía más importancia por lo que espera al Celta. El equipo afrontará su estreno en la Europa League a mediados de septiembre, pero antes tendrá que visitar a la Real Sociedad, Getafe y Málaga, en tres jornadas de máxima exigencia.

Giráldez sabe que la adaptación tendrá que ser inmediata. “El nivel de dificultad es alto”, reconoció al hablar de la Europa League.

El técnico no quiere que su equipo llegue a Europa con los mismos problemas mostrados en Balaídos. “No podemos jugar un partido tan abierto ni fiarlo todo a los duelos y a confiar en ganarlos. Para competir tenemos que ayudarnos más”, explicó.

Así, el mensaje del técnico combina dos ideas aparentemente contradictorias: paciencia con una plantilla joven y reacción inmediata sobre el césped. El Celta todavía está en la tercera jornada, pero el entrenador ya sabe que los errores defensivos no pueden convertirse en una tendencia si quiere competir en LaLiga y Europa League.