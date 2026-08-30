Celta 0-2 Athletic: Berenguer y Navarro le dan el primer triunfo a Terzic

La tercera jornada de LaLiga dio el primer triunfo de Edin Terzic como rojiblanco tras una primera mitad muy superior al equipo de Claudio Giráldez, donde Berenguer y Robert Navarro fueron los goleadores en Balaídos

Cerró el domingo en la jornada tercera de LaLiga EA SPORTS con un duelo en el Estadio de Balaídos entre el RC Celta de Vigo y el Athletic Club, donde Claudio Giráldez y Edin Terzic necesitaban urgentemente una victoria para despejar los fantasmas de un mal inicio de temporada.

Con una primera mitad sobresaliente de los rojiblancos, se marcharon a vestuarios con una doble ventaja en el marcador tras los goles de Berenguer y Robert Navarro, mientras que en la segunda mitad, un cuádruple cambio olívico mejoró el juego local, pero el posterior triple cambio rojiblanco dejó sin opciones a los olívicos, agravando la crisis celeste y dando la primera victoria rojiblanca de la temporada.

La mano de Edin Terzic comienza a dar sus frutos

Comenzó el encuentro con Celta y Athletic buscando la posesión para imponer su estilo de juego. Con presiones altas de ambos equipos y gran intensidad, el duelo empezó a quemar sus primeros minutos, donde dos disparos lejanos de Sancet y De Galarreta y un mano a mano de Swedberg salvado por Unai Simón fueron las principales ocasiones.

Así, pasado el primer cuarto de hora y con un conjunto rojiblanco mostrando un nivel cada vez superior, llegaba el primer tanto del encuentro, obra de Berenguer. Gran jugada de ataque vasca que acabó con el delantero mandando un disparo cruzado con efecto a la escuadra izquierda de Radu.

No había dado tiempo casi a procesar el primero, que Los Leones hacían el segundo en el minuto 21, tan solo dos minutos después. Gran triangulación propia de un equipo trabajado que acabó con un pase filtrado de De Galarreta para Robert Navarro. El extremo rojiblanco, solo ante Radu, definió a la perfección con un disparo raso ajustado al palo.

El Athletic busca el tercero, pero el Celta responde

Buscando desquitarse del mal inicio de Liga, el equipo de Terzic, lejos de relajarse, apretó cuando olió la sangre. Con protestas y pitos de la grada de Balaídos sobre sus jugadores, el Athletic tuvo otras dos ocasiones al contragolpe para ampliar su ventaja, pero la defensa y Radu evitaron la debacle.

Eso sí, no todo iba a ser un camino de rosas para los visitantes, puestos que el Celta sacó la casta a relucir, casi volviendo al encuentro con un remate de cabeza de Jutglá tras un saque de esquina que se estrelló contra el larguero en el minuto 36.

Tras dos minutos de añadido, el árbitro señalaba el camino a vestuarios mientras Claudio Giráldez dejaba a varios jugadores calentando sobre el césped, abandonando el terreno de juego entre una sonora pitada de la afición local.

Los cambios apagan la segunda mitad

Giráldez, que tuvo algo más que un enfado con sus jugadores, decidió iniciar la segunda mitad con cuatro cambios, dando entrada a Iago Aspas, Yoel Lago, Javi Rueda y Miguel Román, en sustitución de Hugo González, Faye, Javi Rodríguez e Ilaix Moriba.

A pesar de la mejora en el juego celeste, las ocasiones más claras llegaron de nuevo desde el lado rojiblanco, cuando Sancet mandó un disparo de peligro por encima del larguero, culminando una gran jugada colectiva poco antes de llegar a la hora de juego.

Con la mejora en el juego olívico y algunos avisos sobre la portería de Unai Simón, el técnico rojiblanco, Edin Terzic, decidió realizar un triple cambio para dotar de energías renovadas a su equipo, dando entrada a Guruzeta, Peio Canales y Jauregizar.

Terzic anula el efecto Giráldez

Supo leer muy bien el encuentro el alemán, que contrarrestó a la perfección los cambios olívicos, provocando que el resto del encuentro transcurriera sin apenas ocasiones y con poco tiempo de juego efectivo.

Nico Williams entró para el último cuarto de hora, pero las reiteradas faltas e imprecisiones impidieron ver alguna ocasión de peligro real cuando el partido entró en sus últimos minutos. Ya en los últimos cinco, el Athletic gastó todas sus sustituciones con un cambio defensivo de Areso por Johaneko.

Llegados al 90, el árbitro añadió tan solo dos minutos más, donde un disparo de Iago Aspas que se estrelló contra el lateral de la red fue la última jugada del encuentro. Primer triunfo del Athletic de Terzic gracias a los goles de Berenguer y Navarro, mientras que el Celta de Giráldez suma dos derrotas consecutivas en Balaídos y un punto en tres jornadas.

Ficha técnica

0. Celta: Radu; Javi Rodríguez (Javi Rueda, m in.46), Starfelt, Faye (Yoel Lago, min.46); Álvaro Núñez, Febas, Moriba (Miguel Román, min.46), Carreira; Hugo González (Aspas, min.46), Swedberg (Hugo Álvarez, min.57) y Jutglà.

2. Athletic: Unai Simón; Areso (Johaneko, min.86), Paredes, Laporte, Yuri; Gere, Galarreta (Jauregizar, min.65) ; Navarro (Nico Williams, min.73), Sancet (Canales, min.65), Berenguer; e Iñaki Williams (Guruzeta, min.65).

Goles: 0-1, min.20: Berenguer. 0-2, min.22: Navarro.

Árbitro: Mateo Busquets (comité balear). Amonestó a Yuri (min.48), Navarro (min.61) y Gere (min.71) por parte del Athletic.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la tercera jornada de LaLiga disputado en el estadio vigués ante 20.902 espectadores.