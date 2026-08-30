Deportivo 3-1 Valencia: El fuego amigo y Aubameyang condenan a los chés

La tercera jornada en LaLiga nos llevó al Estadio de Riazor donde Pierre-Emerick Aubameyang y los goles en propia de Tárrega y Diakhaby decantaron para los locales el duelo entre Antonio Hidalgo y Carlos Corberán

Segundo encuentro del Estadio de Riazor tras el regreso del RC Deportivo a Primera división, donde la tercera jornada de LaLiga EA SPORTS llevó al Valencia CF hasta A Coruña. Los jugadores de Carlos Corberán sufrieron el fuego amigo tras los goles en propia puerta de César Tárrega y Mouctar Diakhaby, mientras que Pierre-Emerick Aubameyang desarmó a la defensa ché.

El gol de Umar Sadiq poco hizo ante el conjunto de Antonio Hidalgo, muy ordenado y firme que, salvo el grave error de Bright Ede en el tanto visitante, no concidió casi ocasiones para el gozo de Riazor.

Un error defensivo deja abierto el duelo en Riazor

Deportivo y Valencia que, a priori, comparten el objetivo de la permanencia, no quisieron asumir demasiados riesgos ante un rival directo. Si bien es cierto que el equipo de Corberán empezó más replegado, en un bloque bajo, la posesión local no infundió gran peligro en los primeros compases del encuentro.

Casi sin ocasiones, y cuando Riazor más apretaba para animar a los suyos, el Deportivo se adelantaba en el minuto 13 gracias a Ximo Navarro. Centro desde la esquina derecha de Luismi Cruz, el defensor blanquiazul se elevó en el primer palo y, con algo de fortuna tras tocar en César Tárrega, el esférico se colaba en la portería de Dimitrievski.

Aubameyang amplía la ventaja y Sadiq la recorta

Si la tarde podía tener un protagonista local, ese era Pierre-Emerick Aubameyang. Contragolpe del Dépor, balón en profundidad de Mario Soriano para el delantero gabonés y, tras driblar a su marca, la picaba para superar a Dimitrievski con la calidad propia de un jugador con su experiencia. Minuto 16 y Riazor estallaba con los dos goles de su equipo.

Sin mucho poder ofensivo, un regalo del Dépor volvió a meter en el partido al Valencia. Corría el minuto 24 cuando Bright Ede le entregó el balón a Umar Sadiq en el interior del área. El delantero nigeriano prácticamente tuvo que empujar el esférico ante un Leo Román que nada pudo hacer. Golpe moral para los blanquiazules que se acababan de zancadillear cuando tenía el encuentro encaminado.

Con tres minutos de añadido y casi sin ocasiones de peligro real, el encuentro se marchaba al descuento con una sensación de partido abierto que nadie pudo prever tras el primer cuarto de hora. Un feo error defensivo evitaba que el Dépor sentenciara ante un Valencia bastante perdido en Riazor.

Diakhaby le entrega la victoria al Dépor

Con la reanudación vino un intercambio de golpes, eso sí, medidos y sin excesivos riesgos, donde Nsongo para el Dépor y Ugrinic para el Valencia, realizaron peligrosos disparos lejanos que inquietaron a los guardametas, mientras Dimitrievski le sacó un remate escorado a Aubameyang con una mano abajo, todo ello durante los primeros diez minutos de la segunda mitad.

Poco le sirvieron sus esfuerzos al guardameta normacedonio, puesto que volvería a recibir fuego amigo. Nsongo se marcha de Tárrega, centra al primer palo en busca de Aubameyang y, antes de que rematara el gabonés, Diakhaby introducía el esférico en propia al intentar despejar. No se había cumplido la hora de encuentro cuando regresaba la ventaja de dos goles al luminoso.

El delantero gabonés, ídolo indiscutible en Riazor, se atrevía con todas las formas de remate, poniendo en serios apuros a Dimitrievski con un cabezazo en plancha desde la frontal, al más puro estilo de Robin Van Persie cuando marcó con Países Bajos ante España en el Mundial de 2014.

El Valencia no reacciona en Riazor

El reloj transcurría mientras el conjunto de Corberán parecía no tener capacidad de reacción, mientras que los de Hidalgo comenzaban a relajarse para evitar nuevos errores que les complicaran el final del encuentro. Con mucho fútbol posesivo y poco vertical, el encuentro llegó a sus últimos minutos.

En el último minuto del tiempo de descuento, donde se había añadido tres minutos, Altimira protagonizaba la última acción importante del encuentro al ser expulsado por doble amarilla consecutiva, la primera por un agarrón y la segunda por sus protestas al árbitro.

Victoria muy importante para el Deportivo en su feudo que agrava el mal inicio en Liga del Valencia, el cual pide a gritos refuerzos para no sufrir de nuevo para lograr la permanencia. Una tarde donde Pierre-Emerick Aubameyang elevó su estatus en Riazor, mientras que el conjunto ché vio en su defensa a su peor enemigo.

Ficha técnica

3. Deportivo: Leo Román; Ximo Navarro (Loureiro, min.83), Lucas Noubi, Bright Ede, Quagliata; Luismi Cruz (Altimira, min.73), Riki (Gijselhart, min.64), Amatucci, Mario Soriano (Yeremay, min.73); Nsongo Bil (Asp Jensen, min.82) y Aubameyang.

1. Valencia: Dimitrievski; Luis Rioja (Otorbi, min.60), Arnau Martínez (Raba, min.82), Diakhaby, Tárrega, Jesús Vázquez; Pepelu (Dieng, min.66), Ugrinic, Ryunosuke Sato (Danjuma, min.61); Javi Guerra (Hugo Duro, min.61) y Sadiq.

Goles: 1-0, min.12: Tárrega (p.p.). 2-0, min.17: Aubameyang. 2-1, min25: Sadiq. 3-1, min.59: Diakhaby (p.p.)

Árbitro: Miguel Ángel Ortiz (comité madrileño). Expulsó en el tiempo de descuento al deportivista Altimira por doble amonestación. Además, mostró tarjeta amarilla a Diakhaby (min.65) por parte del Valencia.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la tercera jornada de LaLiga disputado en el estadio municipal de Riazor ante 29.077 espectadores.