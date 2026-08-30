Real Madrid 4-0 Málaga: Bellingham y Mbappé mantienen el pleno de puntos en plan estelar

El equipo de José Mourinho sigue líder tras una sobrada goleada sobre un conjunto costasoleño que desertó del partido demasiado pronto; pleno de victorias en LaLiga de los blancos tras un 4-0 apabullante; Jude y Kylian marcaron las diferencias en una primera parte arrolladora que dejó el encuentro sentenciado al descanso

El Real Madrid cuenta sus tres partidos por victoria. La última ante un Málaga que regresaba al Santiago Bernabéu ocho años después y que quiso hacerlo sin complejos, tratando de jugar de tú a tú, pero la valentía inicial del conjunto andaluz apenas pudo mantenerse durante 19 minutos, el tiempo que tardó Bellingham en abrir el marcador.

El inglés vuelve a sentirse futbolista y lo hace en modo estrella. Después de una temporada en la que no terminó de encontrar su mejor versión, Jude ha comenzado el nuevo curso con una energía renovada. El Mundial parece haberle devuelto confianza, físico y esa capacidad para aparecer en cualquier zona del campo que ya mostró en su primera campaña en el conjunto blanco.

El primer gol de puro Bellingham

Todo comenzó con una arrancada de Kylian Mbappé que dejó un balón suelto en la frontal. Bellingham recogió el esférico y arrancó con potencia en diagonal, superando rivales hasta plantarse dentro del área y cruzar su disparo ante Alfonso Herrero. El Málaga reclamó una falta en el inicio de la acción, después de que el centrocampista inglés utilizara el brazo para protegerse de Ángel Recio. Juan Martínez no vio nada punible y el tanto subió al marcador.

El 1-0 cambió por completo el partido. El conjunto visitante había salido con personalidad, intentando construir desde atrás y buscando también atacar con velocidad. Su propuesta tenía mérito, especialmente teniendo en cuenta que acababa de regresar a Primera División después de ocho años fuera de la máxima categoría, pero cualquier error ante un equipo como el Madrid se paga muy caro.

El Real Madrid acelera y sentencia

El segundo tanto llegó siete minutos después. Lo propició nuevamente Bellingham con un remate de cabeza tras un buen disparo de Mbappé. Carlos Puga despejó sobre la línea, pero el balón tocó en la espalda de Alfonso Herrero y se coló en su portería. El gol terminó de abrir la puerta a una goleada que ya se intuía.

El Madrid comenzó a mover el balón con mayor velocidad, encontró espacios y sus laterales pasaron a tener un protagonismo mayor. Mourinho había introducido cinco cambios respecto al equipo que había derrotado a la Real Sociedad y las rotaciones no afectaron al funcionamiento.

Trent Alexander-Arnold, una de las novedades, fue precisamente protagonista en el tercero. El inglés puso un centro tenso y preciso desde la derecha y Mbappé apareció para rematarlo de primeras y sin dejarlo botar para colocar el 3-0 en el marcador. El francés mantiene su idilio con el gol en este inicio de temporada y vuelve a convertirse en uno de los principales argumentos ofensivos de un Real Madrid que ha marcado con enorme facilidad en sus primeros compromisos.

A su lado, Bellingham fue de nuevo el futbolista más diferencial. Dos goles ante la Real Sociedad, dos asistencias en aquel encuentro y ahora dos tantos más ante el Málaga, aunque el segundo compartido con Puga. El inglés ha recuperado la exuberancia, la movilidad y la jerarquía que le convirtieron en una de las grandes figuras de Europa.

El Málaga paga su valentía

En la segunda mitad, y con el partido ya resuelto, el conjunto de Juanfran Funes no renunció a su idea pese al marcador. Su equipo quiso salir jugando desde atrás, intentó combinar y también tuvo algún acercamiento para buscar el tanto del honor. Joaquín Muñoz dispuso de una de las primeras ocasiones, aunque su disparo no encontró la dirección deseada.

Pero la diferencia de plantillas terminó siendo demasiado grande. Bellingham estuvo cerca de completar su gran actuación con un tercer tanto particular. El centrocampista soltó un potente disparo de zurda que terminó estrellándose contra el palo.

Diomande debuta y Güler pone la guinda

Mourinho aprovechó también para seguir dando minutos a Yan Diomande. El fichaje más caro de la historia del Real Madrid este verano entró en el minuto 64 y dejó alguna muestra de su potencia con una arrancada por la banda derecha, aunque todavía se encuentra en pleno proceso de puesta a punto. El marfileño había disputado apenas 26 minutos ante el Espanyol y seis frente a la Real Sociedad, por lo que su entrada ante el Málaga supuso otro paso en su adaptación al equipo.

El conjunto visitante tuvo incluso una oportunidad inesperada para marcar al borde del tiempo reglamentario cuando el colegiado señaló penalti por una supuesta mano de Diomande tras un rechace de cabeza de Antonio Rüdiger. La acción fue revisada por el VAR y Juan Martínez rectificó su decisión después de comprobar las imágenes.

Ya en el añadido, Vinicius, que volvió a mostrarse incisivo aunque no encontró el gol, terminó aportando una asistencia tras asociarse con Arda Güler. El turco, que había comenzado el partido en el banquillo, solo tuvo que empujar el balón para colocar el definitivo 4-0 en el minuto 91.

Así cerró el Real Madrid una tarde plácida en el Bernabéu y confirmó su excelente arranque de temporada. Tres partidos, tres victorias y un equipo que, bajo la dirección de Mourinho, comienza a transmitir sensaciones cada vez más positivas. El Málaga, mientras tanto, encaja su segunda derrota y se queda con un punto después de las tres primeras jornadas de su regreso a Primera.

Ficha técnica

Real Madrid: Courtois; Trent, Rüdiger, Huijsen, Cucurella; Camavinga, Valverde (Bernardo Silva, min.77), Bellingham (Arda Güler, min.87); Brahim Díaz (Diomande, min.64), Mbappé y Vinícius.

Málaga: Alfonso Herrero; Puga (Salinas, min.61), Recio, Einar Galilea (Haitam, min.74), Rafita; Larrubia, Izan Merino (Ramón, min.87), Rafa Rodríguez (Pablo Martínez, min.46), Dotor, Joaquín Muñoz (Cruz, min.61); y Chupe.

Goles: 1-0, min.19: Bellingham. 2-0, min.26: Alfonso Herrero, en propia puerta. 3-0, min.30: Mbappé. 4-0, min.91: Arda Güler.

Árbitro: Juan Martínez (Comité Valenciano). Amonestó a Chupe (min.65) y a Ramón (min.93), ambos del Málaga.

Incidencias: Partido correspondiente a la tercera jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Santiago Bernabéu ante 74.799 espectadores. Antes del encuentro se guardó un minuto de silencio por las víctimas de la riada en la frontera entre Nepal y el Tíbet. El Real Madrid homenajeó además a sus seis futbolistas campeones con España del Europeo sub-19.