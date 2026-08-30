El Rayo activa la alternativa a Daijiro Chirino: contactos por Rubén Sánchez

El conjunto franjirrojo tienen un gran interés por el lateral del RCD Espanyol como posible reemplazo de Ratiu, mientras negocia con la UD Almería por el curazoleño como alternativa

El Rayo Vallecano no quiere quedarse sin margen de maniobra en el tramo final del mercado. El conjunto franjirrojo ha presentado una oferta por Daijiro Chirino, pero las diferencias económicas con el Almería complican el acuerdo y han llevado al club a activar otras alternativas.

Una de ellas es Rubén Sánchez, lateral derecho del Espanyol. Según ha desvelado Matteo Moretto, el futbolista aparece en la lista del Rayo mientras en Vallecas también están pendientes del futuro de Andrei Ratiu, cuyo posible salto al Fulham puede obligar a acelerar todavía más los movimientos.

El Rayo Vallecano pone a Rubén Sánchez en su lista

El nombre de Rubén Sánchez ha irrumpido con fuerza en la planificación del Rayo para el cierre del mercado. El conjunto madrileño está trabajando en diferentes escenarios ante una posible salida de Rațiu y que, además de Chirino, el lateral del Espanyol es otra de las opciones que maneja.

No es, por tanto, un movimiento aislado. El Rayo quiere tener preparado un sustituto antes de que se desencadene definitivamente la situación de su internacional rumano, especialmente porque el Fulham ya ha avanzado en su intento de incorporarlo.

La situación convierte a Rubén Sánchez en una alternativa especialmente interesante: conoce LaLiga, está disponible en el mercado y el Espanyol ya trabaja con la posibilidad de que abandone el RCDE Stadium antes del cierre de la ventana.

Chirino se complica y obliga al Rayo a buscar otro camino

El primer objetivo del Rayo para reforzar el lateral derecho sigue siendo Daijiro Chirino, pero la operación con el Almería no resulta sencilla. El conjunto franjirrojo habría puesto sobre la mesa entre 6 y 7 millones de euros más un porcentaje de una futura venta, mientras el club almeriense reclama una cantidad cercana a los 10 millones.

Esa diferencia explica que el Rayo no quiera jugarse todo a una sola carta. Si el Almería mantiene sus pretensiones, Rubén Sánchez puede convertirse en una solución económicamente más asumible para una entidad que necesita sustituir a Ratiu si finalmente el Fulham activa su salida.

El escenario todavía está abierto, pero la estrategia del Rayo es evidente: Chirino es una opción prioritaria y Rubén Sánchez, una alternativa preparada.

El Espanyol ya rechazó una oferta por Rubén Sánchez

Mientras el Rayo estudia su incorporación, el Espanyol continúa esperando una propuesta que considere suficiente para dejar salir al futbolista. La situación de Rubén Sánchez cambió durante el verano y el club blanquiazul está dispuesto a escuchar ofertas por el lateral. De hecho, Mundo Deportivo informó este mismo domingo de que el Espanyol había rechazado una primera propuesta del Elche por el jugador.

La operación con el conjunto ilicitano no fue la única vía que se abrió para el futbolista. El Celta de Vigo también ha mantenido contactos y el PAOK llegó a ser una alternativa durante el verano. Ahora, con el Rayo entrando en escena, el abanico de posibilidades vuelve a ampliarse.

El Espanyol, además, no parece dispuesto a regalar a un jugador que todavía tiene contrato. La entidad perica busca una operación que satisfaga sus intereses antes de autorizar definitivamente la salida.

Rubén Sánchez, una oportunidad de mercado para el Rayo

El interés del Rayo tiene una explicación deportiva y económica. Rubén Sánchez, de 25 años, puede actuar como lateral derecho y también adelantarse unos metros, una polivalencia que encaja en una plantilla que puede perder a Ratiu en cuestión de horas.

Su conocimiento de la competición española es otro factor a favor. No necesitaría un proceso de adaptación al fútbol de LaLiga y conoce perfectamente las exigencias de una posición en la que el Rayo puede quedarse corto si se produce la salida del rumano.

La operación también podría ser sensiblemente distinta a la de Chirino en el apartado económico. Mientras el Almería mantiene una valoración elevada por su jugador, diferentes informaciones sitúan las pretensiones del Espanyol por Rubén Sánchez alrededor del millón de euros, aunque esa cantidad debe tomarse como referencia de mercado.

Ratiu marca el ritmo de la operación del Rayo

La pieza que puede terminar desencadenándolo todo es Andrei Ratiu. El lateral rumano tiene una vía abierta con el Fulham y el Rayo trabaja con la posibilidad de perderle en el tramo final del mercado.

Eso explica la urgencia. El club madrileño no quiere esperar a conocer el desenlace definitivo para empezar a negociar con sus sustitutos. Si Rațiu sale, necesita una respuesta inmediata; si continúa, la necesidad desaparece o cambia de dimensión.

Rubén Sánchez aparece así como una de las cartas que el Rayo guarda en la manga. Chirino continúa en el radar, pero el precio exigido por el Almería puede modificar las prioridades.

Rubén Sánchez espera destino mientras el Rayo mueve ficha

El futuro del lateral del Espanyol entra en sus horas decisivas. Elche, Celta y ahora Rayo Vallecano han aparecido en el escenario, después de que otras opciones como el PAOK perdieran fuerza.

Para el Rayo, la operación puede depender de dos factores: qué ocurra finalmente con Ratiu y cuánto esté dispuesto a ceder el Almería por Chirino. Si la primera salida se confirma y la segunda negociación continúa encallada, Rubén Sánchez puede pasar rápidamente de alternativa a objetivo principal.

Y ahí está la clave de las últimas horas de mercado: el Rayo ya no trabaja con un único nombre. Tiene a Chirino y a Rubén Sánchez preparados para cubrir el mismo vacío, pero el desenlace de Rațiu será el que marque cuál de los dos termina llegando a Vallecas.