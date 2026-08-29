El Rayo vuelve a quedarse sin Vallecas y busca estadio para recibir al Racing

El Rayo Vallecano tendrá que volver a buscar una casa lejos de Vallecas. El conjunto franjirrojo no podrá recibir al Racing de Santander el próximo 5 de septiembre en su estadio, que continúa sin el visto bueno de la Comunidad de Madrid y con el malestar de aficionados

El Rayo Vallecano tendrá que volver a ejercer como local lejos de su estadio. El conjunto franjirrojo no podrá disputar en Vallecas el encuentro ante el Racing de Santander, correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga EA Sports, que está programado para el sábado 5 de septiembre a las 18:30 horas.

Según fuentes del club confirmadas a EFE, la Comunidad de Madrid todavía no ha levantado la retirada de la concesión del Estadio de Vallecas, por lo que el recinto continúa sin autorización para acoger partidos con público. El Rayo necesita encontrar cuanto antes una solución, ya que solo quedan ocho días para el encuentro y todavía no tiene estadio confirmado.

Getafe descarta ceder su estadio

La primera alternativa que manejaba el Rayo era el Coliseum. Sin embargo, el Getafe ya ha comunicado al club vallecano que no puede poner su estadio a disposición debido a las obras que se están realizando en el recinto. Además, el equipo azulón recibe al Celta apenas dos días después del encuentro entre el Rayo y el Racing.

Ante esta situación, el conjunto franjirrojo baraja ahora dos posibilidades: El Plantío, en Burgos, y Butarque, en Leganés. El Burgos estaría dispuesto a colaborar con el Rayo, mientras que el estadio del Leganés aparece como otra opción conocida para el cuadro madrileño. De decantarse por Butarque, sería la tercera ocasión en lo que va de año en la que el Rayo tendría que jugar como local en el feudo pepinero.

Malestar entre la afición del Rayo

La posibilidad de volver a jugar lejos de Vallecas no ha sentado bien entre los seguidores rayistas. La experiencia del pasado 20 de agosto ante el Alavés dejó una muestra clara de la escasa movilización de los abonados cuando el equipo juega fuera de su casa habitual. Aquel encuentro en Leganés reunió únicamente a 4.280 espectadores, con una importante presencia de aficionados que accedieron mediante invitaciones.

Ahora, la afición ha decidido movilizarse de nuevo. El mismo 5 de septiembre, antes del encuentro frente al Racing, está prevista una manifestación a las 16:45 horas en la Fuente de la Asamblea contra la gestión de la directiva. Bajo el lema 'El Rayo es de Vallekas o no será', los aficionados han expresado su intención de reclamar unas instalaciones dignas y defender el derecho del equipo a jugar en su estadio.

Vallecas, pendiente de la Comunidad de Madrid

El conflicto se inició hace aproximadamente un mes, cuando la Comunidad de Madrid, propietaria del Estadio de Vallecas, retiró al Rayo la concesión del recinto. El organismo regional argumentó que existían importantes deficiencias de seguridad y un deterioro generalizado de las instalaciones, además de incumplimientos de la normativa.

Desde entonces, el Rayo ha trabajado para solucionar las deficiencias señaladas. El club incluso encargó una auditoría cuyo resultado se plasmó en un informe de más de mil páginas, actualmente en manos de los técnicos de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, el organismo regional todavía no ha dado el visto bueno necesario para que Vallecas pueda volver a abrir sus puertas al público.