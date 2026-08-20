Rayo - Alavés: alineaciones probables, horario y donde ver en tv el partido de LaLiga EA SPORTS

La segunda jornada de Primera división trae un duelo atípico, puesto que el conjunto franjirrojo se desplaza hasta el Estadio de Butarque para recibir a los babazorros

Segunda jornada en LaLiga EA SPORTS y ya aparece una de las anécdotas del campeonato. El Rayo Vallecano, que ejerce como local en su encuentro ante el Deportivo Alavés, ha sufrido el cierre del Estadio de Vallecas por parte de la Comunidad de Madrid, teniendo que desplazarse hasta el Estadio de Butarque, feudo del CD Leganés.

Con el recuerdo de haber dejado escapar un punto en los minutos finales ante el Sevilla, los jugadores de Beñat San José se miden a un conjunto babazorro que, bajo las órdenes de Quique Sánchez Flores, comenzó la temporada de la mejor manera posible: una goleada por 3-0 ante el Getafe.

Partido para medir dos proyectos en etapas totalmente distintas. Los madrileños inician una nueva etapa tras la salida de Íñigo Pérez y la histórica final de Conference League, mientras que los vascos quieren asentar las bases implantadas en la recta final de la pasada campaña.

Rayo - Alavés: fecha y horario del partido de la jornada 2 en LaLiga EA Sports

El encuentro protagonizado entre Rayo Vallecano y Deportivo Alavés en la jornada 2 de LaLiga EA SPORTS está programado para el jueves 20 de agosto a partir de las 21.00 horas. El partido tendrá lugar en el Estadio de Butarque, feudo del CD Leganés, con capacidad para más de 14.000 espectadores.

¿Dónde ver en directo en televisión el enfrentamiento de la jornada 2 de LaLiga entre Rayo y Alavés?

El Rayo - Alavés de la jornada 2 en LaLiga EA SPORTS es ofrecido bajo suscripción mensual por DAZN, a través de su aplicación oficial. Además, el partido se incluye dentro del paquete de fútbol de Movistar+ y Orange TV.

¿Cómo seguir online el Rayo - Alavés, encuentro de la jornada 2 de LaLiga EA SPORTS?

Además de poder visualizarlo bajo suscripción, tienes la posibilidad de seguir el Espanyol - Levante de manera online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de nuestra web www.estadiodeportivo.com, merced a un minuto a minuto con todos los detalles de lo que acontezca sobre el césped del Estadio de Butarque. Una vez finalice el encuentro, la cobertura de ESTADIO continúa con la crónica del duelo, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y las posibles acciones polémicas.

Alineaciones probables del Rayo - Alavés en la jornada 2 de LaLiga EA SPORTS

Beñat San José necesita refuerzos para su Rayo

El Rayo Vallecano inició la temporada con una derrota y, normalmente, eso significa cambios en el once. Lamentablemente para Beñat San José, el conjunto franjirrojo aún no ha incorporado a jugadores listos para competir, donde las sensibles bajas de Mendy y Pep Chavarría serán reemplazadas por Pathé Ciss y Balliu.

La mayor incógnita aparece en el centro del ataque, donde Nteka gozó de la titularidad ante el Sevilla, pero podríamos ver un cambio, con Sergio Camello como el mejor posicionado.

En cuanto a los jugadores no disponibles, encontramos a Luiz Felipe, por una rotura en los isquiotibiales, y a Marash Kumbulla, por una lesión en el aductor, junto a Raúl De Tomás, que no entra en los planes del equipo.

Mariano Díaz pide paso en el once del Alavés

Por su parte, en el esquema de Quique Sánchez Flores también surgen dudas en la delantera, donde Mariano Díaz, que anotó ante el Getafe, podría reemplazar a Boyé, mientras que el interior izquierdo está peleado por Mikel Rodríguez, Denis Suárez y Aleñá.

Los babazorros no cuentan con nuevas bajas, y tan solo estará ausente Facundo Garcés, quien cumplirá una sanción por falsificación documental impuesta por la FIFA, y regresará en la jornada 12.

Lo onces esperados de Rayo Vallecano y Deportivo Alavés en la jornada 2 de LaLiga

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Pathé Ciss, Balliu; Valentín, Unai López, Isi; De Frutos, Camello, Álvaro García

Deportivo Alavés: Sivera; Ángel Pérez, Tenaglia, Koski, Jonny, Rebbach; Ibáñez, Blanco, Mikel Rodriguez; Toni Martínez, Mariano.