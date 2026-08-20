El Aston Villa amenaza con pagar la cláusula de Gustavo Puerta

Unai Emery quiere al internacional colombiano para reforzar su medular y el Racing de Santander intenta elevar una salida fijada en 20 millones, de los que solo cobraría la mitad

El Aston Villa está dispuesto a activar la cláusula de rescisión de Gustavo Puerta antes del cierre del mercado. La información difundida desde Colombia sitúa al club de Birmingham preparando los 20 millones de euros necesarios para llevarse al centrocampista del Racing de Santander.

La operación cuenta con el respaldo de Unai Emery, por lo que el Racing intenta renovar al colombiano y elevar una cláusula que ahora deja al club con escaso margen de reacción, más teniendo en cuenta que tan solo ingresaría el 50% de la venta del jugador.

Unai Emery y el Aston Villa eligen a Gustavo Puerta para sustituir a Onana

La posible llegada de Puerta responde a una necesidad deportiva del Aston Villa. Los problemas físicos sufridos por Amadou Onana han obligado al conjunto inglés a buscar otro centrocampista capaz de aportar energía, recuperación y continuidad con el balón.

El futbolista del Racing cumple con ese perfil. Puede actuar como pivote o interior, posee experiencia en diferentes campeonatos europeos y ya conoce el ritmo del fútbol inglés después de haber disputado una temporada completa en el Championship.

Según la información publicada por Colombia.com, el Aston Villa estaría preparado para abonar íntegramente los 20 millones de euros fijados en su contrato. La operación evitaría una negociación prolongada con el Racing y permitiría al club de Birmingham adelantarse a otros pretendientes.

El Racing intenta renovar a Gustavo Puerta y elevar su cláusula de 20 millones

La ofensiva del Aston Villa llega en el momento más incómodo para la dirección deportiva racinguista. El club había comenzado a trabajar en una nueva mejora salarial para el colombiano, acompañada de una ampliación contractual y de un incremento considerable de su cláusula.

Puerta firmó con el Racing hasta el 30 de junio de 2029 después de llegar traspasado desde el Bayer Leverkusen en septiembre de 2025. Su crecimiento durante el curso del ascenso y su actuación con Colombia en el Mundial de 2026 han provocado que los 20 millones pactados entonces parezcan ahora una protección insuficiente.

El tiempo juega en contra del conjunto cántabro. Mientras Puerta no acepte la renovación, cualquier club puede activar la cláusula vigente. El Racing puede rechazar una oferta negociada inferior a 20 millones, pero no tendría capacidad para impedir la salida si se deposita íntegramente la cantidad acordada.

Bayer Leverkusen cobraría la mitad del traspaso de Gustavo Puerta

Los 20 millones tampoco ingresarían en su totalidad en las cuentas del Racing. El Bayer Leverkusen conservó el 50% de los derechos económicos del jugador cuando autorizó su marcha a Santander.

Si el Aston Villa ejecuta la cláusula, el reparto dejaría alrededor de diez millones de euros para el club cántabro y una cantidad similar para la entidad alemana, antes de posibles ajustes derivados de la operación. El ingreso sería importante, pero no reflejaría por completo la pérdida deportiva sufrida por José Alberto López.

La entidad racinguista considera que su valor ya supera la cláusula después del Mundial. Puerta disputó los cuatro partidos de Colombia y reforzó su reputación como un centrocampista capaz de presionar, recuperar, conducir y acompañar las jugadas ofensivas. Sin la renovación, el Racing no puede aprovechar esa revalorización para exigir más dinero.

De Bogotá al Bayer Leverkusen, pasando por el Hull City: la carrera de Gustavo Puerta

Nacido en La Victoria, en el departamento colombiano de Valle del Cauca, Puerta comenzó su trayectoria profesional en el Bogotá FC. Su rendimiento con Colombia en el Sudamericano sub-20 de 2023 despertó el interés del Bayer Leverkusen, que pagó alrededor de dos millones de euros por su fichaje.

Tras una breve cesión al Núremberg, Xabi Alonso solicitó su regreso al primer equipo alemán. Puerta participó en la histórica temporada 2023/24, en la que el Leverkusen conquistó invicto la Bundesliga y también levantó la Copa de Alemania.

La falta de continuidad le llevó posteriormente al Hull City. El colombiano disputó 30 partidos en el Championship antes de fichar por el Racing, una etapa que resulta relevante ante su posible regreso a Inglaterra. Puerta ya conoce el ritmo, el contacto y la exigencia del calendario británico, aunque el salto a la Premier elevaría considerablemente el nivel.

Su temporada en Santander terminó de consolidarlo. El centrocampista se convirtió en una pieza importante del equipo que conquistó LaLiga Hypermotion y devolvió al Racing a Primera División. Su actuación en el Mundial transformó ese crecimiento en atención internacional.

José Alberto y el Racing perderían una pieza central tras volver a Primera

Puerta comenzó la nueva temporada como titular en el empate contra el Villarreal. Formó parte del centro del campo junto a Sergio Canales y completó el encuentro disputado en El Sardinero, una prueba de la importancia que mantiene en los planes de José Alberto.

Su salida obligaría al Racing a acudir inmediatamente al mercado. El colombiano ofrece intensidad, capacidad para abarcar terreno y una llegada desde segunda línea difícil de sustituir con un único fichaje. Además, su adaptación al equipo y a LaLiga ya está completada.

El club cántabro debe valorar posibles alternativas mientras intenta convencer al jugador para renovar. Por su parte, el Aston Villa representa una oportunidad deportiva y económica muy difícil de igualar: Premier League, un proyecto dirigido por Unai Emery y unas condiciones salariales previsiblemente superiores.