El Real Madrid acelera por el joven Sergio Martínez

El centrocampista del Racing de Santander dejó el domingo su sello en su estreno en Primera con un golazo frente al Villarreal en El Sardinero

Sergio Martínez ha vivido unos días muy intensos. Debut con el Racing de Santander, golazo ante el Villarreal en El Sardinero y ahora también en la órbita del Real Madrid, quien ha precipitado los acontecimientos y ha movido ficha para hacerse con el centrocampista. Una apuesta de futuro.

Tanto es así que, según Marca, el Real Madrid está cerca de fichar a Sergio Martínez en su idea de tener bajo sus filas a un futbolista del que sigue la pista hace algún tiempo y sobre el que ahora podría dar el paso definitivo. Tal vez haya pesado el estreno del jugador con el Racing de Santander en Primera, con el golazo incluido ante el Villarreal.

La cláusula de rescisión de Sergio Martínez es de 3 millones de euros

Sergio Martínez es un joven centrocampista de 19 años y 1,88 metros que tiene tres años más de contrato con el Racing de Santander. Su cláusula de rescisión es de 3 millones de euros, algo a lo que se podría acoger el Real Madrid para hacerse con los servicios de este jugador nacido en Laredo.

De hacerse así quedarían por resolverse algunas cuestiones, ya que el jugador podría seguir manteniendo ficha del filial madridista, por su edad, aunque se incorporara con todas a la dinámica del equipo de Jose Mourinho. Otra opción es que fuera cedido, incluso con la posibilidad de que se quedara a préstamo en el Racing de Santander.

El llamativo crecimiento de Sergio Martínez

El crecimiento de Sergio Martínez es realmente llamativo, ya que el jugador apenas disputó diez partidos con el primer equipo cántabro la pasada temporada en Segunda División. Ahora ya se ha estrenado con el primer equipo del Racing, dejando su sello en Primera con el gran remate ejecutado contra el Villarreal que tanto llamó la atención.

Sergio llegó al Racing de Santander en categoría alevín procedente del equipo de su villa, el CD Laredo, y desde entonces fue recorriendo los diferentes niveles de la cantera hasta convertirse en uno de los jugadores destacados de la generación de 2007. Una generación con nombres como los de Gaby Jiménez, que ha tenido protagonismo durante esta pretemporada con el primer equipo; Sergio Vinatea, actualmente en el Atlético de Madrid; Yago Rubayo, que posteriormente continuó su carrera en el Valencia y pasó por el Albacete; y, sobre todo, Jorge Salinas, futbolista verdiblanco deseado por algunos clubes importantes de Europa.

Internacional sub-19 con España y renovado hasta 2029, Sergio Martínez representa una de las imágenes más reconocibles de la actual cantera verdiblanca: un jugador de la tierra que llegó al Racing siendo un niño. Ahora su futuro podría continuar en el Real Madrid.

El mediocampo del Real Madrid

El mediocampo del Real Madrid ha sido noticia este verano ante la posibilidad de que llegaran refuerzos. Durante meses se habló de la opción de Rodri Hernández, quien finalmente recaló en el Barcelona. Evidentemente la opción de Sergio Martínez es una apuesta de futuro que nada tiene que ver con el Balón de Oro de 2024.

Ahora mismo son seis los jugadores del Real Madrid en esa zona del campo. Son los casos de Jude Bellingham, Fede Valverde, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, y Bernardo Silva. A ellos se suma el canterano Thiago Pitarch.