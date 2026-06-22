Mazazo para el Racing Club y el Dépor tras su ascenso a Primera: Antiviolencia propone el cierre de sus estadios

Los incidentes ocurridos en El Sardinero y en Riazor tras la celebración de los ascensos de Racing de Santander y Deportivo de La Coruña dejan a los equipos en una situación crítica tras su ascenso a Primera División, con Antiviolencia queriendo cerrar sus estadios durante meses

El Racing Club de Santander y el Deportivo de La Coruña aún están en éxtasis tras su ascenso a Primera División después de una auténtica batalla durante la temporada en La Liga Hypermotion. El primero y segundo clasificado respectivamente ya son equipos de La Liga, a los que se unirá el Málaga tras su gran victoria en la final del playoff. Sin embargo, la Comisión Antiviolencia frena su alegría y propone el cierre de sus estadios durante meses en su regreso a la máxima categoría del fútbol español.

Una propuesta de sanción en la que también está el campo del Eldense, el Nuevo Pepico Amat, que también tuvo incidentes graves en la celebración del ascenso del club, aunque en su caso a la Segunda División.

La Comisión Antiviolencia propone el cierre de los campos de Racing Club y Depor

La Comisión Antiviolencia ha propuesto este lunes el cierre temporal de los estadios de Riazor, el Sardinero y el Nuevo Pepico Amat por los incidentes ocurridos durante las celebraciones de los ascensos de categoría. En el caso del campo del Real Racing Club de Santander, esta medida la toman después de los percances ocurridos en el partido en el que confirmaron su ascenso, como la invasión del terreno de juego y especialmente las avalanchas que se provocaron tras la apertura de cuatro puertas del estadio, que derivó en el aplastamiento de varios aficionados. Para el equipo 'montañés', Antiviolencia propone un castigo de dos meses de cierre de su campo, queriendo privarles del público local en sus primeros pasos en La Liga.

En el caso del Dépor, la propuesta de clausura de Riazor también responde a una invasión de campo por parte de los aficionados herculinos, además del vuelo no autorizado de un dron en el estadio y la celebración de varios jugadores con los ultras de Riazor Blues

El Eldense también se ve afectado por esta propuesta de sanción de Antiviolencia

El Eldense también ha celebrado un importante ascenso en su historia, aunque en su caso es para competir en la categoría de plata del fútbol español. Un salto de categoría que celebraron en el Nuevo Pepico Ama pero que también derivaron en incidentes que Antiviolencia quiere evitar. El club alicantino está propuesto para sanción tras la invasión del césped contra el Atlético Madrileño, partido en el que confirmaron su ascenso. Especialmente por un altercado con un ultra, que arrancó un banderín del campo y agredió a un jugador rival.