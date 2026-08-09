Diakhaby, tras la primera bronca de la temporada en Mestalla: "Creo que la afición debe estar más unida con nosotros"

El partido de presentación del Valencia acabó con una sonora pitada de la grada y los gritos de "Corberán, dimisión", aunque uno de los capitanes pido tiempo para ver el buen trabajo hecho durante la pretemporada

El Trofeo 'Taronja' empezó como una fiesta para el Valencia pero acabó en bronca. La afición, tras la remontada del Newcastle en la segunda parte, dedicó una sonora pitada después del final del partido e incluso se escucharon gritos de "Corberán, dimisión", y eso que todavía no ha empezado LaLiga.

Mouctar Diakhaby, uno de los capitanes del primer equipo, fue el encargado de dar la cara tras el choque, para mandar un mensaje de unión a la afición a las puertas del inicio de la temporada.

"Tenemos que rendir e intentar ganar los partidos para que estemos unidos. Creo que la afición debe estar más unida con nosotros porque este año es un año muy especial. Al final, es el último año de Mestalla y tenemos que empezar bien la temporada. Les necesitamos con nosotros, sobre todo al inicio", ha reconocido el central che.

"Creo que hemos trabajado bien de manera general. Hemos ido a Inglaterra, a Girona también. El grupo está bien, vive bien. Creo que tenemos cosas que mejorar, como todos los equipos, pero estamos bien físicamente también. Tenemos que trabajar más y mejorar muchas cosas", ha explicado Diakhaby, que vuelve a sentirse futbolista tras una lesión importante la pasada temporada.

"Me siento mejor, la verdad, mucho mejor. Creo que hay que ser paciente, ir paso a paso. Pero lo que estoy haciendo me va muy bien, porque la gestión es muy importante, sobre todo en el caso que he tenido. Creo que el proceso va muy bien. Me siento mejor, tengo más energía y los pies se mueven mejor", ha valorado el futbolista franco-guineano.

La expulsión de Gayà

Preguntado sobre la derrota y si la expulsión de Gayà marcó el partido, Diakhaby ha analizado: "Eso es parte del fútbol y pueden pasar cosas. No he hablado con Gayà. La valoración del partido es que creo que estábamos bien de manera general hasta la tarjeta roja y luego pasan cosas que te complican más. Pero es así. Tenemos que gestionar mejor. También es una prueba para nosotros, porque puede pasar en Liga que estemos con diez y tenemos que luchar hasta el final. Es una prueba para nosotros y tenemos que competir y rendir así también".

Por último, Diakhaby quiso mandar un mensaje a la afición. "Que estén con nosotros. Sobre todo por el último año, por el escudo. Queremos que estén con nosotros y creo que eso puede generar algo bueno. Que estén con nosotros y apoyen a quien sea que esté en el campo. Apoyar, apoyar, apoyar. Porque este año va a ser un año bueno si estamos unidos", finalizar.