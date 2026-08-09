El abandono de Mestalla en su último año de vida: "¿Qué clase de persona trata así a un ser querido?"

La asociación Libertad VCF ha denunciado el estado de dejadez del todavía estadio valencianista, al que apenas le queda unos meses de actividad antes de ser derruido y convertido en bloques de pisos

La cuenta atrás ha comenzado para Mestalla. Uno de los estadios más históricos de España y de LaLiga cerrará sus puertas para siempre en poco menos de un año. Un recinto de 103 años de historia dará paso a uno 'nuevo' (aunque su construcción comenzó en 2007) y fuera del barrio de Mestalla, a casi seis kilómetros de distancia del actual, perdiendo prácticamente toda la esencia que tiene el actual Mestalla.

La maquinaria se puso en marcha para reanudar las obras del Nou Mestalla y ya es imparable, no hay vuelta atrás y a los aficionados del Valencia tan solo les queda resignarse y asumir la cruda realidad. Pocos, por no decir ninguno, veía con buenos ojos el cambio de estadio, pero los intereses políticos y económicos no atienden a los sentimientos.

El Valencia Club de Fútbol se despedirá de Mestalla durante esta temporada. Le quedan 19 partidos de Liga y ojalá que alguno más de Copa del Rey, pero el adiós ya es irremediable. Pero hay formas y formas de decir adiós.

Denuncian el estado de semiabandono de Mestalla

El club y el valencianismo se puede despedir de su querido estadio de una forma decente, con unas instalaciones limpias y cuidadas, o bien puede hacerlo de una manera mucho más fea y vergonzosa, como la que han denunciado esta semana los miembros de la asociación de accionistas Libertad VCF, que desde hace muchos años lleva librando una batalla contra el actual dueño y máximo accionista del club, Peter Lim, y todos sus colaboradores.Ha sido uno de sus integrantes, David Núñez, quien ha denunciado el lamentable estado de conservación de Mestalla con varias fotos en su perfil de X. "El maltrato en el año de defunción del estadio. Sucio, descolorido, oxidado, roto... Lo que antes era colorido ahora es oscuridad", ha escrito el aficionado valencianista, acompañando estas palabras con fotografías del estado de dejadez del vetusto recinto.

ESTADIO Deportivo se ha puesto en contacto con el autor de las fotografías, para conocer más acerca del asunto, y el enfado en David todavía era mayúsculo por la forma en que están maltratando a un estadio que ha vivido tantas tardes y noches de gloria y que para todo el valencianismo es un emblema. "Son unos hipócritas porqué utilizan el lema 'Mestalla eterno' pero no son capaces ni de asearlo para la última temporada antes de su 'entierro'", explica David a este medio señalando a la directiva che por el estado en que mantiene Mestalla.

"¿Qué clase de persona trata así a un ser querido? Básicamente responde a la forma de actuar habitual del máximo accionista. Hipocresía, mentiras y maltrato a quienes sostienen el fútbol", añade David Núñez, que bien podría hablar por la mayoría de la afición valencianista, que desea más que nada la venta del club para que no siga bajo el mandato de Peter Lim.

Paredes desconchadas, rejas oxidadadas, suciedad por todos

Y es que para este aficionado del Valencia, como también defiende Libertad VCF, el único interés del magnate singapurense en el club no es otro que hacer negocio con jugadores para ganar dinero a costa del Valencia, así como la de otros empresarios con gran interés en hacerse con los terrenos de Mestalla para convertirlos en viviendas. "Es jugar con fuego hasta que algún día les explote en las manos a los máximos accionistas", zanja.

David, como cualquier otro aficionado, solo quiere lo mejor para su club, y como muchos otros, para él no era una prioridad cambiar de estadio cuando la situación deportiva y económica del club no pasa por su mejor momento. Pero ya que lo van a hacer sin escuchar a la afición, al menos que despidan Mestalla por todo lo alto y no por la puerta de atrás, con rejas oxidadas, pintura caída, letreros desgastados...

En definitiva, un estadio sucio y prácticamente dejado en sus últimos meses de vida, pues pronto pasará a ser un amasijo de hierros, luego un solar, para finalmente comenzar a levantar edificios de viviendas, el que siempre fue el objetivo principal del cambio de estadio como ya se ha denunciado otras tantas veces por parte de esta asociación.

"Es imposible no ver lo asqueroso que han dejado el club. Cada uno cargará en su conciencia qué ha hecho para intentar cambiar las cosas o al menos para denunciar la situación. En Libertad VCF podemos estar orgullosos de ser la asociación valencianista con la dignidad más alta en el peor momento de la historia del Valencia CF", finaliza David Núñez.