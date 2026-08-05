André Almeida, más cerca que nunca de hacer las maletas para salir del Valencia

El jugador luso, que no cuenta para Corberán, ve que su marcha es la única salida posible, mientras que el club no le permite entrenar con el grupo; en las últimas horas ha habido avances con el Swansea City, donde parece que está su próximo destino

Parece que André Almeida tiene las horas contadas en el Valencia Club de Fútbol. El atacante portugués se ha ejercitado al margen en la sesión de este martes en Paterna a la espera de que la operación que haga convertirse en nuevo futbolista del Swansea City avance y recibir así el 'OK' para viajar hasta Gales.

Si en el día de ayer el jugador era un mar de dudas y no estaba muy seguro todavía de si aceptar la oferta o no del equipo de la Championship inglesa, ya que el acuerdo entre el Valencia y el Swansea City está cerrado y solo a falta de que el ex del Vitoria Guimarães de el 'sí' al club británico.

Por todo ello, André Almeida ha trabajado esta mañana al margen de sus compañeros y todo apunta a que podría aclararse en las próximas horas ya que el club galés ha avanzando considerablemente en el acuerdo con el todavía jugador del Valencia, tal y como ha adelantado Héctor Gómez, periodista de Tribuna Deportiva.

En lo que respecta a los clubes, Valencia y Swansea City han alcanzado un acuerdo por el centrocampista luso por 3,5 millones de euros más bonus en función de variables, así como un porcentaje de una futura venta, lo que acercaría el precio final de la operación a los seis millones de euros, el precio que venía pidiendo el Valencia para la marcha del portugués.

Una venta necesaria para el límite salarial

Además de por ser un ingreso de una cantidad notable, en el Valencia ven como indispensable la salida de un jugador que no cuenta para Carlos Corberán y que ayudaría de cara al 'Fair Play' Financiero, ya que con esta salida se liberaría en torno a un millón de euros anual por la amortización de su fichaje además de su correspondiente salario.

Ese bálsamo económico podría permitir al Valencia desbloquear la incorporación del lateral derecho, que se resiste desde principios del verano. Además supondría el poder acceder a las opciones más ambiciosas como son Arnau Martínez, del Girona, cuyo traspaso rondaría los seis millones con variables incluidas, o Chirino, del Almería, por el que el conjunto andaluz empezaría a negociar a partir de los 3,5 millones de euros.

Renovación hace tan solo un año

Esta posible salida de André Almeida también llama la atención porque en septiembre de 2025 renovó su contrato, aunque luego durante la temporada no ha tenido el rendimiento que se esperaba y acabó con un papel residual para Corberán. Sin embargo, aquella renovación se debía más bien a un favor mutuo de ambos para cuadrar el 'Fair Play' Financiero. Con su ampliación de contrato, el Valencia conseguía aumentar sus años de contrato y así bajar la cantidad a amortizar de su fichaje.

El Valencia pagó ocho millones en 2022 firmándole un contrato de seis años, pero con su renovación por un año consiguió que esa amortización bajara del millón de euros anual, lo que aliviaba en cierta manera la situación financiera. El futbolista, por su parte, vio aumentado su salario aunque no demasiado, quedando todo equilibrado.