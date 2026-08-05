Luis Rioja, KO: se pierde el inicio de Liga con el Valencia

El extremo del Valencia cayó lesionado en el partido amistoso ante el Stoke City y estará en torno a un mes de baja; Foulquier, en cambio, está más cerca de recibir el alta médica

Malas noticias para el Valencia y para Carlos Corberán. Luis Rioja, uno de sus jugadores más importantes en el ataque che, se lesionó durante el partido amistoso ante el Stoke City y estará en torno a un mes de baja después de que se haya sometido a unas pruebas médicas que han confirmado una lesión en el cuádriceps derecho.

Ese partido se jugó el pasado sábado pero el club valencianista no ha informado de dicha lesión hasta hace escasas horas, cuando el futbolista además ya ha comenzado su proceso de recuperación.

El parte médico de Luis Rioja

El club ha emitido un escueto parte médico a través de su página web en el que no se pone una fecha exacta para su vuelta aunque lo más lógico es que se pierda al menos el debut liguero frente al Celta, y de su evolución dependerá que llegue para el segundo duelo o se pierda alguno más.

Esto es lo que dice el parte médico facilitado por el club: "Tras las pruebas realizadas el jugador del Valencia CF, Luis Rioja, presenta una lesión de la musculatura de su cuádriceps derecho sufrida este sábado durante el partido amistoso frente al Stoke City. El interior valencianista seguirá tratamiento médico y de readaptación hasta mejoría clínica".

Foulquier, a punto

Pero no todo iban a ser malas noticias en Paterna, ya que Dimitri Foulquier ha comenzado su reincorporación al grupo tras seis meses lesionados. El lateral derecho francés, el único que tiene Corberán en plantilla, trabajó de forma parcial con sus compañeros estando ya en el tramo final de su recuperación tras ser operado de la rodilla izquierda el pasado mes de febrero.

Si no hay un fichaje antes del comienzo de mercado para esa demarcación, Foulquier es el único futbolista puro para esa demarcación, por lo que podría incluso jugar frente al Celta si sigue teniendo buenas sensaciones aunque todo dependerá finalmente de cómo vaya asimilando las cargas de trabajo.

Además, Justin de Haas, que acabó con molestias tras el partido contra el Stoke City, Mouctar Diakhaby, que se retiró en la última parte del entrenamiento del viernes en St. George's Park y no jugó el último partido, y Pepelu, que tampoco jugó contra el Stoke por el golpe en la costilla que recibió contra el Castellón, se han entrenado con normalidad.

Por otro lado, el delantero nigeriano Sadiq Umar, lesionado en el partido contra el Castellón y que no viajó a la concentración en Reino Unido, sigue trabajando al margen del grupo junto a los readaptadores y fisioterapeutas del club.