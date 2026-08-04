Peter Lim asfixia todavía más al Valencia con su última orden desde Singapur

El dueño del Valencia ha dejado claro que antes de volver a invertir en este mercado de verano el club debe dar salida a los tres o cuatro jugadores con los que no se cuenta, si no, no habrá más dinero

El Valencia se encuentra en un tramo fundamental de la pretemporada. Carlos Corberán sigue pidiendo refuerzos mientras que Ron Gourlay intenta dárselos al mismo tiempo que sufre la presión de su impasible dueño, Peter Lim, que como es costumbre, sigue mirando ante lo económico que lo deportivo.

El club está enfrascado en la búsqueda de un lateral derecho que se resiste por las limitaciones económicas impuestas desde Singapur mientras intenta avanzar en la venta de André Almeida al Swansea City.

Pero la orden de Peter Lim es clara en este mercado de verano: no hay más dinero para fichar, y salvo cambio de opinión, así será. Hasta la fecha han llegado dos fichajes a coste cero, Aliou Dieng y Justin de Haas, se ha renovado a Guido Rodríguez tras acabar contrato y solamente se ha gastado dinero en la promesa japonesa Ryunosuke Sato, en torno a los cuatro millones de euros, una operación bastante sorprendente aunque muy ventajosa en la forma de pago.

Y hasta ahí. Peter Lim no está dispuesto a poner un céntimo más para invertir en fichajes, por lo que antes de fichar algún jugador más, se debe generar con alguna venta, tal y como ha desvelado el diario Marca.

Visita inesperada para ver el Nou Mestalla

Cabe recordar que Peter Lim visitó por sorpresa Valencia hace un par de semanas. Hacía seis años que no se dejaba ver por la ciudad y el motivo fue para visitar las obras del Nou Mestalla, pero también para dejar muy claro, a la cara, la orden para lo que resta del mercado de fichajes.

O priorizaban en estas semanas las salidas de aquellos tres o cuatro jugadores con los que no se cuenta, y que por tanto van a tener poca participación esta temporada, o no iba a haber más dinero para hacer fichajes. Ron Gourlay recibe ofrecimientos casi cada día pero prácticamente está atado de pies y manos, hasta que Peter Lim no levante el 'veto', poco pueden hacer en las oficinas de Mestalla.

De hecho, esta situación se ha podido comprobar en los intentos en vano del Valencia por hacerse con un lateral derecho, no pudo lograr la cesión de Andrés García, ni tampoco competir con el sueldo que le ofrecían a Thomas Meunier desde la Premier League, marchándose libre al Sunderland cuando parecía que acabaría en el Valencia. Gustan otras opciones como Arnau Martínez o Chirino, pero estas implicarían un desembolso económico, y el dueño del club no abrirá la mano hasta ver cumplido su deseo de dar antes salida a los descartes.

Así pues, ahora mismo las opciones de fichar para el Valencia se reducen a operaciones de muy bajo coste, de coste cero o cesiones, mientras el club intentará darle salidas a hombres como André Almeida, Dani Raba y quien sabe si también Danjuma, que ha empezado a destacar en la pretemporada.