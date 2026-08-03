El Valencia ha tanteado diversas opciones y ninguna ha salido adelante, sigue siendo la incorporación más urgente, motivo por el cual ha paralizado el resto de operaciones

Queda justo un mes para el cierre del mercado de fichajes y el Valencia aún necesita varios refuerzos, pero sobre todo hay que es prioritario, ya lo era nada más acabar la temporada, pues ya se tenía decidido que no iban a continuar ni Thierry Rendall ni Renzo Saravia, pero todavía no está en Paterna a las órdenes de Carlos Corberán.

Sin embargo, la búsqueda de ese lateral derecho, al que se intenta cerrar con urgencia, tiene paralizado el resto de incorporaciones, como es la del joven meta ucraniano Oleksandr Saputin, que vendría a completar la portería del Valencia.

Adiós a las primeras opciones

Para el fichaje del lateral derecho, el primer nombre que tantearon fue el de Andrés García, ex del Levante que emigró al Aston Villa de Unai Emery donde su protagonismo fue de más a menos.

Al exgranota le agradaba la idea de regresar a Valencia, aunque fuera para jugar en el eterno rival del Levante, pero entonces en las oficinas de Mestalla surgió el nombre de Thomas Meunier, internacional belga que estaba libre tras acabar contrato con el Lille. A sus 34 años, Meunier estaba disputando el Mundial con Bélgica al tiempo que estudiaba todas sus opciones.

El Valencia estaba muy cerca de cerrar el acuerdo pero entonces apareció el Sunderland y el de Bastogne prefirió jugar en la Premier League antes que en LaLiga, firmando por los ingleses. Este revés obligó al Valencia a volver a llamar a la puerta de Andrés García.

Pero el valenciano, que no quería ser segundo plato, había aprovechado para avanzar en su salida al Getafe de Bordalás, teniendo ya el acuerdo cerrado cuando volvió a aparecer el club che.

Arnau Martínez, del Girona, era la apuesta más ambiciosa, pero la gran competencia y su salario lo hacen inviable. En el Almería también gusta Chirino, pero el conjunto indálico no ve con buenos ojos la oferta che, que debería subirla.

Las alternativas en el lateral derecho

Así, el Valencia sigue buscando el hombre que llegue para competir con Foulquier y a ser posible, para ser titular, ya que el francés acaba contrato en 2027 y apunta a salir libre entonces. En los últimos días, Gourlay ha intentado el fichaje de Jeremy Toljan, del Levante, y parecía que iba a llegar a buen puerto por una cifra entre el millón y medio y los dos millones, pero finalmente no hubo acuerdo con el jugador, tal y como ha desvelado el periodista Héctor Gómez.

El último de los laterales que se ha alejado de Mestalla es William Mikelbrancis, el lateral francés está a punto de convertirse en nuevo jugador del PAOK griego, al que llegará libre tras acabar contrato con el Hamburgo.

¿Qué opciones le quedan al Valencia?

Sobre la mesa de la dirección deportiva está el holandés Kingsley Eizhibue, también sin equipo tras salir de Udinese, que vería con buenos ojos firmar por el Valencia, pero el club che no ha avanzado en esta vía y el jugador ya negoacia con otros clubes.

El director de Tribuna Deportiva también ha desvelado que se manejan otros nombres como el de Unai Núñez y Dela. Ambos son centrales, pero pueden jugar como laterales, pero en el caso del capitán del Levante, solicitan cinco millones por su salida, por lo que ahí quedó la cosa.El vasco gusta, pues ha rendido a buen nivel los seis meses que ha jugado cedido en Mestalla por el Celta, pero de momento no se han iniciado contactos con el central. El presupuesto que maneja el Valencia para reforzar esa demarcación oscila entre los dos y los dos millones y medio. El tiempo corre...