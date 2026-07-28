Otro lateral derecho que se le escapa al Valencia: camino de la maldición

Tras ver como se esfumaban las opciones de Thomas Meunier y de Andrés García, el club che sigue buscando al menos un lateral derecho para empezar LaLiga, y otro que estaba en el radar, Lizancos, va a firmar por Osasuna

La búsqueda de un lateral derecho, o dos, en el Valencia va camino de convertirse en una maldición. Se marcharon Thierry Correia y Renzo Saravia tras acabar sus contratos y de momento sigue sin llegar nadie para suplirlos, mientras Foulquier continúa lesionado, y no será porque no lo ha intentando.

El Valencia acabará encontrando un lateral derecho este verano, pero le va a costa sangre, sudor y casi hasta lágrimas ya que sus primeras opciones se han caído nada más finalizar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El primer nombre que tantearon fue el de Andrés García, ex del Levante que emigró al Aston Villa de Unai Emery donde su protagonismo fue de más a menos.

Al exgranota le agradaba la idea de regresar a Valencia, aunque fuera para jugar en el eterno rival del Levante, pero entonces en las oficinas de Mestalla surgió el nombre de Thomas Meunier, internacional belga que estaba libre tras acabar contrato con el Lille. A sus 34 años, Meunier estaba disputando el Mundial con Bélgica al tiempo que estudiaba todas sus opciones.

Y parecía que la del Valencia iba por delante llegando a estar muy cerca el acuerdo pero entonces apareció el Sunderland y el de Bastogne prefirió jugar en la Premier League antes que en LaLiga, firmando por los ingleses. Este revés obligó al Valencia a volver a llamar a la puerta de Andrés García.

Pero esta puerta, que antes había estado abierta, ya no lo estaba pues el valenciano había aprovechado para avanzar en su salida al Getafe de Bordalás, teniendo ya el acuerdo cerrado cuando volvió a aparecer el club che. Compuesto y sin lateral derecho se quedó Corberán, que vio como sus dos primeras opciones se esfumaban.

Lizancos también se aleja

Otra vía que podría haber abierto el Valencia, aunque no lo estaba a día de hoy era la de Alejandro Lizancos, lateral derecho del Burgos, quien estaba en la agenda che desde la pasada temporada, cuando el Valencia tuvo la oportunidad de ficharlo por menos de medio millón de euros.

Pero tampoco va a ficharlo este verano, ya que según apunta Superdeporte, Lizancos está a punto de convertirse en nuevo jugador de Osasuna, donde volverá a coincidir con Ramis en el banquillo, uno de los técnicos que le sacó mejor rendimiento.

El comienzo de LaLiga para el Valencia llegará en apenas tres semanas y la situación del lateral derecho sigue siendo urgente. Foulquier sigue lesionado, se fueron Saravia y Thierry tras acabar contrato, así como Unai Núñez, cedido por el Celta y que jugó varios partidos en esa demarcación.