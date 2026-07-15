Meunier, el internacional belga que dejó tirado al Valencia a última hora, ya tiene nuevo equipo

Uno de los grandes talentos de Bélgica ha llamado la atención internacional tras su gran Mundial y estaba a punto de aterrizar en La Liga de la mano del Valencia, pero en el último momento los ha dejado plantados para firmar por otro club en Europa

El Mundial de 2026 ha sido el escenario perfecto para Thomas Meunier, quién ha dado un golpe en la mesa y se ha establecido como una de las piezas clave de Bélgica. Por ello, el defensa de 34 años ha captado las miradas a nivel internacional y estaba a punto de aterrizar en La Liga, ya que tenía un acuerdo verbal con el Valencia para su fichaje. Sin embargo, hubo un giro radical y el belga finalmente los dejó en la estacada.

Justo un día después, el lateral derecho ya tiene un nuevo club. Ha sido el Sunderland quién finalmente se ha hecho con los servicios del jugador belga, después de haber dado la sorpresa esta campaña en la Premier League y clasificarse para puestos europeos. El equipo inglés le ha levantado el fichaje al Valencia y ya han anunciado la llegada de Meunier.

El Sunderland hace oficial el fichaje de Thomas Meunier, pieza clave de Bélgica en el Mundial

Este miércoles 15 de julio, un día después de conocerse que Meunier iba a romper los acuerdos a los que había llegado con el Valencia y dejarlos tirados justo la semana en la que iban a cerrar su fichaje, se ha hecho oficial el nuevo club del defensa belga. El lateral derecho de 34 años competirá en el Sunderland la próxima temporada, llegando como agente libre y como un refuerzo de lujo tras su gran papel en el Mundial 2026.

Meunier se decanta por la Premier y ficha por el Sunderland

Uno de los jugadores más destacados de la selección belga en esta competición por países, como ha sido Meunier, no iba a pasar desapercibido en pleno mercado de fichajes. Especialmente porque a sus 34 años ha mostrado veteranía y calidad, y además estaba como agente libre después de terminar contrato con el Lille.

Por ello, el Sunderland se asegura un fichaje a coste cero de uno de los jugadores clave de Rudi García en la selección belga. El lateral firma por dos temporadas, hasta 2028, y confirma así cuál es la otra oferta que tenía que le ha hecho dejar plantado al Valencia a última hora.

Meunier deja en la estacada al Valencia y apuesta por jugar la Conference League

La principal razón para dejar tirado a Carlos Coberán y los 'murciélagos' es que el Sunderland ha sido una auténtica sorpresa en la Premier, quedando como séptimo clasificado en la pasada temporada, por lo que el próximo curso competirán en Europa, aunque sea la Conference League. El Valencia, por su parte, lleva dos años peleando por salvarse del descenso, lo que les ha dejado sin uno de los nombres del Mundial 2026.