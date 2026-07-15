Movimientos para concretar la salida de Cenk Özkacar

El central no entra en los planes de Carlos Corberán de cara a la próxima temporada. El club de Mestalla lo tiene puesto en el mercado y el Schalke 04 es el más interesado en ficharlo, aunque también hay deseo del Trabzonspor y el Besiktas

Cenk Özkacar es uno de los futbolistas que apunta a salir del Valencia CF en este mercado de fichajes de verano. El central no entra en los planes de Carlos Corberán y está buscando nuevo club para continuar su carrera deportiva. El turco tiene cierto cartel en Alemania, tras su paso por el Colonia, y en su país natal, siendo el Schalke 04 el que más está apretando para hacerse con su incorporación, aunque también están interesados en sui fichaje el Trabzonspor y el Besiktas.

El Schalke 04 intenta conseguir a Cenk Özkacar con una cesión con opción a compra

Hay movimientos importantes para intentar fichar a Cenk Özkacar los cuales son muy buenas noticias para el Valencia CF dado que no cuenta con él y el objetivo es darle salida para tener menos carga salarial y tener una ficha más libre.

Es el Schalke 04 es que más interesado se está mostrando en el central al que intenta conseguir a través de una cesión con opción a compra según informa Sky Sports Alemania. Un movimiento que está por ver que lo acepte el club de Mestalla que es partidario de traspasar ya al futbolista que aún tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028.

En el Valencia CF no desean correr el mismo riesgo que en la campaña pasada en donde Cenk Özkacar estuvo cedido en el Colonia y finalmente regresó después de que el club alemán no lo haya querido fichar.

Con todo, el Schalke 04 no es el único equipo que está interesado en Cenk Özkacar ya que el jugador también tiene buen cartel en su país natal en donde el Trabzonspor y el Besiktas también han mostrado interés en el central de 25 años.

Cenk Özkacar viene de hacer una temporada buena en el Colonia en donde disputó 27 partidos y 1.886 minutos, demostrando así valía para jugar en la máxima élite.

El Valencia CF, centrado en fichar a un lateral derecho

Por otro lado, en el Valencia CF hay un problema en materia de incorporaciones ya que Thomas Meunier decidió rechazar la propuesta del club. El belga era el elegido para reforzar el puesto de lateral derecho y ahora el Valencia CF tendrá que peinar el mercado para encontrar a otro futbolista que refuerce esa posición.

No es el único fichaje que está intentando el Valencia CF el cual también está muy cerca de hacerse con el portero Kayne Van Oevelen que juega en el FC Volendam. El neerlandés, de 22 años, es una apuesta que tiene el Valencia CF al que traerá para competir con Stole Dimitrievski.

Al margen de eso el Valencia CF también está peinando el mercado de fichajes en busca de algún que otro atacante el cual ha perdido efectivos con las marchas de Lucas Beltrán y Largie Ramazani y la lesión de gravedad de Diego López que no volverá a jugar, como mínimo, hasta el comienzo del año 2027.