Dieng: "Mis dos hijos son gemelos, van a cumplir tres años, están contentos y orgullosos de que esté en Valencia"

El nuevo centrocampista del Valencia ha explicado el motivo de su apodo en Egipto, su portentoso físico y lo que suele hacer en su día a día; en lo deportivo espera "hacer que los aficionados estén muy orgullosos"

Aliou Dieng ha dejado sus primeras palabras como nuevo futbolista del Valencia Club de Fútbol, con el que ha firmado por las próximas dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2028. El medio centro de Mali ha querido agradecer la confianza a Carlos Corberán, quien ha apostado por su fichaje desde el primer momento.

"Estoy muy contento de estar aquí, de ser jugador del Valencia y me alegra muchísimo. La gente me ha recibido muy bien y me dan la bienvenida todo el tiempo, así da gusto. Es un plus para mí para adaptarme muy rápido", dijo en una entrevista con los medios del club valenciano.

Dieng apuntó que durante la temporada deben "ser muy humildes, trabajar y, lo más importante, escuchar bien al entrenador". "Espero que este año trabajemos bien y hacer que los aficionados estén muy orgullosos", añadió.

"Cuando veía al Valencia era un equipo agradable de ver. Silva, por supuesto, Seydou Kita, 'Momo' Sissoko y se me olvidan otros, había bastantes", recordó el maliense.

El nuevo jugador valencianista, presentado ante los medios de comunicación el miércoles en Mestalla, habló para los medios del club sobre aspectos más personales, como su forma de ser: "Mis amigos me dicen que mi día a día es muy aburrido porque siempre estoy en casa con la familia y no hago gran cosa".

"Entrenamiento, casa, entrenamiento, casa. Las vacaciones las aprovecho, pero durante la temporada, siempre estoy concentrado en el fútbol", explicó Dieng, asegurando al mismo tiempo que la familia es "lo primero, antes que cualquier otra cosa".

"Así que debes quedarte con ellos y estar cerca. Mis dos hijos son gemelos, van a cumplir tres años el próximo 23 de septiembre. Están contentos y orgullosos de que esté aquí, así que me toca hacer que se sientan aún más orgullosos todos los días con mi trabajo", apuntó.

El origen de su apodo: 'Dabbaba'

Además, el centrocampista contó que en Egipto le llamaban muy a menudo 'dabbaba', que es como un tanque, por su poderío físico. "No puedes pretender ser un gran futbolista en el futuro si, físicamente, no aguantas", explicó. "Soy respetuoso, lo doy todo por el equipo, siempre quiero mejorar. Espero progresar aún más y voy a dar lo mejor de mí todos los días: en los entrenamientos y en los partidos", explicó.

Por otro lado, Dieng se mostró muy contento por poder jugar en LaLiga: "Es una de las ligas más grandes del mundo, es un plus. Solo puedo agradecer a Dios porque no todo el mundo puede jugar en esta competición".

El futbolista, que llega procedente del Al-Ahly SC egipcio, dijo que Valencia es igual que Egipto: "Hace calor y la temperatura es parecida". Mientras que en cuanto al idioma, apuntó que solo conoce algunas palabras en español como 'aquí', 'solo', 'como' y 'vamos'.

Por último, el centrocampista dijo sobre el Nou Mestalla que "va a ser diferente, es cambiar de casa, es una buena iniciativa. Vamos a traer las oportunidades de nuestro lado y dar lo mejor de nosotros mismos para el nuevo estadio".