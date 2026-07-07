El Valencia oficializa el fichaje de Aliou Dieng: músculo y jerarquía para Corberán

Cuarto refuerzo del conjunto che tras las incorporaciones de Justin De Haas, Guido Rodríguez y Ryunosuke Sato; el internacional maliense, procedente del Al Ahly egipcio, llega libre tras expirar su contrato y firma hasta 2028; asegura que su objetivo es devolver las noches europeas a Mestalla

El Valencia CF cierra por fin al mediocentro que llevaba meses persiguiendo. El conjunto de Mestalla ha hecho oficial este martes el fichaje del internacional maliense Aliou Dieng, que firma para las dos próximas temporadas tras expirar su contrato con su club de procedencia y se convierte en un refuerzo de garantías para apuntalar el centro del campo del proyecto de Carlos Corberán.

El futbolista, de 28 años, aterrizó este martes en Manises y se incorporará de inmediato a la pretemporada tras ser presentado oficialmente este miércoles en Mestalla.

La operación supone la llegada de un futbolista contrastado, con una enorme experiencia en el fútbol africano y un importante bagaje internacional. Procedente del Al Ahly egipcio, uno de los clubes más laureados del continente africano, Dieng afronta ahora el mayor reto de su carrera con el salto a LaLiga.

Un campeón habitual en África

El nuevo centrocampista valencianista llega avalado por una trayectoria plagada de títulos. Desde su incorporación al Al Ahly en 2019 se convirtió en una pieza indispensable del conjunto de El Cairo, con el que disputó 250 partidos oficiales.

Durante ese periodo conquistó un impresionante palmarés formado por tres Ligas de Egipto, dos Copas, cuatro Supercopas egipcias, cuatro Ligas de Campeones de la CAF y dos Supercopas africanas, consolidándose como uno de los mediocentros más dominantes del continente.

A nivel internacional también cuenta con una dilatada experiencia. Es el capitán de la selección de Mali y uno de los referentes del combinado africano, con el que disputó la última edición de la Copa Africana de Naciones.

El Al-Ahly rechazó en enero una oferta de medio millón de euros, pero Aliou Dieng estaba decidido a no dejar escapar este tren. Hasta ahora ha desarrollado su carrera entre su país natal (Djoliba AC), Argelia (MC Alger), Arabia Saudí (Al-Kholood) y Egipto. Igualmente, ha sido internacional en 47 ocasiones con Mali, con la que disputó la reciente Copa de África, destacando por su potencia física y su capacidad para abarcar campo y recuperar balones.

El perfil que buscaba Corberán

El Valencia llevaba tiempo rastreando el mercado en busca de un mediocentro con capacidad física para reforzar una zona considerada prioritaria por la dirección deportiva. De hecho, el interés por Dieng ya venía del pasado mercado invernal, aunque finalmente la operación quedó aplazada. En cualquier caso, el fichaje estaría apalabrado desde varios meses atrás, pero no ha sido hasta ahora cuando el club lo ha hecho oficial. Ahora, el club ha conseguido cerrar su incorporación para poner a disposición de Carlos Corberán un futbolista con unas características muy concretas.

La propia entidad valencianista destaca que Dieng reúne "potencia, despliegue físico y capacidad para recuperar el balón en los duelos defensivos", además de ser un centrocampista con recorrido, capaz de sostener al equipo, abarcar mucho campo y dar continuidad al juego gracias a su primer pase.

Su llegada responde a la idea de reforzar el equilibrio del equipo con un jugador de gran poder físico, experiencia y capacidad para proteger a la defensa.

El jugador se une a las incorporaciones confirmadas de Justin De Haas, Guido Rodríguez y Ryunosuke Sato.

"Quiero devolver al Valencia a Europa"

Nada más aterrizar en el aeropuerto de Manises, el internacional maliense mostró su ilusión por comenzar esta nueva etapa. "Estoy muy feliz de estar aquí", aseguró a su llegada.

El futbolista también confirmó que ya ha mantenido conversaciones con Carlos Corberán antes de cerrar definitivamente su incorporación. "Por supuesto que he hablado con Corberán. Sé que espera mucho de mí y espero poder dar mi mejor versión al equipo", explicó.

Dieng tampoco escondió que fichar por el Valencia supone el gran salto de su carrera deportiva. "Este es un gran paso en mi carrera poder estar en el Valencia y en LaLiga", afirmó. Además, dejó claro cuál debe ser la ambición del equipo para esta nueva etapa. "El objetivo es volver a vivir noches de Champions, regresar a Europa", señaló.

Firma hasta 2028

El Valencia ha anunciado oficialmente un contrato hasta junio de 2028, aunque diversas informaciones apuntan a que el acuerdo incluye una tercera campaña opcional ligada al cumplimiento de objetivos deportivos y de rendimiento.

Su presentación oficial tendrá lugar este miércoles en Mestalla, donde comenzará una etapa en la que el Valencia confía en que el internacional maliense aporte liderazgo, experiencia y el equilibrio que tanto ha buscado el club para el centro del campo. Tras completar todos estos trámites burocráticos y las habituales pruebas médicas de pretemporada, Dieng se incorporará este mismo miércoles a los entrenamientos junto al resto de sus nuevos compañeros.