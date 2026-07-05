Guiño de Lucas Beltrán al Valencia tras su fichaje por River Plate

El argentino siempre mostró su predisposición a continuar en el equipo de Mestalla, en donde jugó en calidad de cedido la temporada pasada, pero el Valencia CF ha optado por no seguir confiando en él lo que ha provocado que el atacante se decante por fichar por River Plate

Lucas Beltrán no volverá al Valencia CF a pesar de que el argentino mostró su predisposición a continuar en el club de Mestalla el cual ha decidido apostar por otros jugadores para su nuevo proyecto deportivo. Esto ha provocado que el atacante opte por marcharse a River Plate. Sin embargo, Lucas Beltrán ha tenido un detalle o un guiño con el Valencia CF a la cual le ha mostrado su cariño.

"Muchas gracias Valencia, agradecido por haber sido parte de este gran club. No fue la temporada que todos deseábamos pero traté de dar lo mejor de mí dentro y fuera del campo. Gracias a mis compañeros y a toda la gente que trabaja en el club por cómo me trataron este año y un gracias especial a los valencianistas por haber estado siempre presentes a pesar de algunos malos resultados. Amunt Valencia", ha compartido Lucas Beltrán a través de sus redes sociales.

Lucas Beltrán jugó en el Valencia CF la temporada pasada en calidad de cedido por la Fiorentina disputando un total de 30 partidos y 1.604 minutos en los que marcó 3 goles y dio 2 asistencias. El argentino, que tiene ahora 25 años, se reencontró con su mejor nivel de juego y se mostró abierto a continuar en el club de Mestalla tal y como dijo hace unas semanas. "Es que no es una decisión mía. Depende de lo que opine el Valencia de mí, de lo que la Fiorentina quiera hacer conmigo... Son tantos factores. Pero si dependiera solo de mí... me encantaría quedarme".

Contrario a sus intereses, el Valencia CF ha decidido no seguir contando con los servicios de Lucas Beltrán que en esa situación ha optado por fichar por River Plate de Argentina que lo consigue cedido y con una opción de compra que asciende a unos 7 millones de euros.

River Plate se hace con los servicios de Lucas Beltrán y el Valencia CF peina el mercado

Al Valencia CF se le ha escapado la opción de incorporar de nuevo a Lucas Beltrán por el cual nunca tuvo opción de compra después de la cesión durante la temporada pasada lo cual hizo que el regreso del argentino estuviera complicado.

Con la no continuidad de Lucas Beltrán, el Valencia CF peina el mercado de fichajes en busca de futbolistas de ataque que mejoren su plantilla. Actualmente, el equipo que entrena Carlos Corberán tiene en nómina a los delanteros Hugo Duro y Umar Sadiq, al extremo Luis Rioja y al centrocampista ofensivo André Almeida ya que a jugadores como Arnaut Danjuma y Dani Raba se les busca una salida. A ello hay que añadir que Diego López está lesionado y no volverá, en el mejor de los casos, a comienzos del año 2027.

Es por ello que el Valencia CF necesita fichajes de futbolistas ofensivos para hacer una buena temporada que viene. Uno de ellos, ya de manera segura, no será un Lucas Beltrán que se ha quedado con las ganas de continuar.