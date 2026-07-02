Jesús Vázquez se pronuncia sobre el interés del Celta y André Almeida deja en el aire su continuidad

Los futbolistas del Valencia CF han pasado los preceptivos reconocimientos médicos en el primer día de la pretemporada, siendo dos de los grandes protagonistas el lateral izquierdo y el atacante quienes por unos motivos u otros son protagonistas en este comienzo del mercado de fichajes de verano

Día bastante ajetreado en el Valencia CF en el que ha sido la jornada en el que se ha iniciado la pretemporada. Los futbolistas que forman parte de la plantilla que tiene a su disposición Carlos Corberán han sido sometidos a los preceptivos reconocimientos médicos y algunos de los protagonistas han sido Jesús Vázquez y André Almeida quienes puede cambiar de aires durante este mercado de fichajes de verano. El lateral izquierdo ha sido claro sobre un posible traspaso al RC Celta, mientras que el portugués ha dejado en el aire su continuidad en el Valencia CF.

El RC Celta quiere fichar a Jesús Vázquez

Jesús Vázquez es uno de los jugadores que más interés despierta en el Valencia CF debido a su combinación de edad, cualidades futbolísticas y buen rendimiento deportivo al final de la temporada pasada que han hecho que equipos como el RC Celta estén muy interesados en ficharle.

Un movimiento que no parece que se vaya a dar a tenor de las palabras del propio Jesús Vázquez justo cuando iba a pasar el reconocimiento médico habitual de cada pretemporada. El lateral izquierdo, que incluso ha demostrado que le puede ganar el puesto a José Luis Gayà, ha señalado que su mente está en el Valencia CF. "Nada, nada, yo estoy centrado aquí y ya está, ya está, con ganas de empezar ya los partidos y todo".

Jesús Vázquez tiene contrato con el Valencia CF hasta el 30 de junio de 2028 y siente que está ante su gran oportunidad de hacerse con la titularidad en el club de Mestalla en el cual está creciendo con el paso de las temporadas. El lateral izquierdo es muy del gusto de Claudio Giráldez, técnico del RC Celta, que es su principal valedor para ficharlo.

André Almeida deja la puerta abierta

Quien ha dejado abierta la posibilidad de abandonar el Valencia CF durante este mercado de fichajes de verano ha sido André Almeida. El portugués ha perdido protagonismo desde el final de la temporada pasada y cambiar de aires lo tiene sobre la mesa ya que no desea no entrar en la rotación de Carlos Corberán.

El Valencia CF, por su parte, ve con buenos ojos su posible marcha siempre y cuando llegue una buena oferta para dar luz verde a su traspaso. En el club valenciano saben que André Almeida cuenta con un buen cartel en Portugal sobre todo. El futbolista, al igual que su compañero Jesús Vázquez, ha atendido a varios medios de comunicación y cuando ha sido preguntado por su continuidad en el Valencia CF se ha limitado a responder con un "no lo sé".

Un André Almeida que, por cierto, también ha sido relacionado con el RC Celta en las últimas semanas. El atacante luso tiene contrato con el club de Mestalla hasta el 30 de junio de 2029, habiendo sido renovado en los últimos años.