La petición de Pepelu al Valencia que hace oficial a Justin de Haas

El centrocampista afirma que está totalmente centrado en quedarse en el equipo que entrena Carlos Corberán, estando así ajeno a los rumores del mercado de fichajes en donde espera que el club construya una plantilla lo suficientemente competitiva para pelear por objetivos ambiciosos: Europa

El Valencia CF echa a rodar este jueves, 2 de julio, con los preceptivos reconocimientos médicos que darán luego paso a los primeros entrenamientos de una pretemporada en la que el equipo de Carlos Corberán se querrá poner a tono para una campaña en donde jugadores como es el caso de Pepelu se muestran ambiciosos y así lo espera que lo transmita el club. El centrocampista, que ha dicho que se ve en el Valencia CF y no saliendo en este mercado de fichajes de verano, ha hablado de las opciones europeas y ha pedido al club que se marque un objetivo lo cual no hizo la temporada pasada.

Pepelu ha pedido al Valencia CF que anuncie cuál es el objetivo del equipo de cara a esta temporada. "Yo creo que es importante para todos, tanto para la afición, como para el club, como para los jugadores. Estoy convencido de que así va a ser y que va a ser bueno para todos".

El centrocampista del Valencia CF ha señalado que el equipo se quedó con las ganas de clasificarse para jugar competición europea la pasada campaña. "Todos sabemos cómo acabamos la última temporada con esa espina, pero como he dicho antes, mañana tocará hablar del Valencia, seguro que pronto vais a ver cómo se dicen las cosas claras, los objetivos que tenemos como equipo, como club, pero ya te digo yo que los jugadores somos los que más ganas tenemos de que el club esté en la posición que se merece porque así lo marca la historia y así lo marca lo que tiene que ser el Valencia".

Pepelu no se ve saliendo del Valencia CF

Por otro lado, Pepelu ha dejado claro que se ve jugando en el Valencia CF del cual no piensa salir después de una última temporada en la que tuvo altibajos ya que fue titular por momentos y en otros no contó para Carlos Corberán. Finalmente disputó 31 partidos y 2.234 minutos en LaLiga.

Pepelu ha dicho que va a comenzar la pretemporada con un Valencia CF con el que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028. "Yo de momento empiezo mañana en el Valencia, o sea que me vas a ver cien por cien".

El Valencia CF hace oficial el fichaje de Justin de Haas

El Valencia CF, a escasas horas de comenzar la pretemporada, ha hecho oficial un fichaje que ya tenía cerrado desde hace bastante tiempo: Justin de Haas.

El central neerlandés llega como agente libre después de haber acabado contrato con el Famalicao de la liga de Portugal. El defensa firma por temporadas: hasta el 30 de junio de 2030. Se trata de una apuesta a largo plazo del Valencia CF ya que el zaguero sólo tiene 26 años.