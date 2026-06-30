El lesionado que sí puede sustituir en la lista Luis de la Fuente

Las lesiones de Nico Williams y Yeremy Pino quedaron en menos de lo esperado, pudiendo estar para cuartos, si se alcanza dicha fase; en cualquier caso, ninguno de los dos podría ser sustituido por lesión, siendo el portero el único que ya se puede suplir comenzado el Mundial

España se impuso a Uruguay por 0-1 en la última jornada de la fase de grupos del Mundial que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá. Un duelo duro que no sólo sirvió a la Selección Española de Luis de la Fuente para conseguir el pase a dieciseisavos de final como primera de grupo, donde se medirá a Austria este próximo jueves (21:00 horas).

El parte médico de Nico Williams y Yeremy Pino, lesionados ante Uruguay

También supuso la lesión de dos futbolistas importantísimos como Nico Williams y Yeremy Pino, cuyos partes médicos, eso sí, acabaron siendo más benévolos de lo que en un principio se temía. Mientras que Nico Williams “sufre una lesión muscular en el aductor derecho” tras un fuerte trauma provocado por una entrada, su lesión “es de grado moderado” y “su evolución marcará su disponibilidad”.

Yeremy Pino, por su parte, sufre un “esguince acromioclavicular”, descartando las pruebas radiológicas una fractura. Es decir, que tanto el extremo del Athletic Club como el del Crystal Palace se perderían a buen seguro el encuentro ante Austria y, posiblemente, también el de octavos, aunque todas las miras están en cuartos, si España consigue alcanzar la fase.

Una noticia muy positiva para los planes de Luis de la Fuente, quien no podría haber sustituido por lesión a ninguno de los dos lesionados. Y es que el Reglamento de la FIFA para el Mundial 2026 lo impide. De hecho, el citado reglamento FIFA aclara sobre los lesionados que "un jugador incluido en la lista final de liberación podrá ser reemplazo por un jugador de la lista provisional hasta 24 horas ante del inicio del primer partido de su equipo”, que en el caso de España fue ante Cabo Verde el pasado 15 de junio. Por tanto, más allá del día 14, el seleccionador español no puede realizar ningún tipo de cambio en su convocatoria para el Mundial por lesión.

El portero, la única excepción por lesión

Tan sólo existe una excepción en la normativa FIFA que sí permitiría realizar un cambio a Luis de la Fuente, algo que el seleccionador español, lógicamente, espera no tener que usar. Hablamos de la portería, donde un portero lesionado si puede ser sustituido “por otro portero de la lista provisional en cualquier momento durante la competición final”.

Tras la recepción y aceptación del cambio por parte de la Comisión Médica de la FIFA, “los porteros lesionados que sean sustituidos deberán devolver su acreditación a la FIFA” dejando como consecuencia “de ser considerados miembros de la lista final. Añade el Reglamento FIFA para el Mundial 2026 que “al portero sustituto se le deberá asignar el siguiente número de camiseta posible que aún no se esté utilizando”, por ejemplo, el ’27’.

En cualquier caso, la portería de la Selección Española está en buenas manos con Unai Simón, David Raya y Joan García, por lo que la lesión de alguno de ellos, en principio, tampoco sería una exigencia para realizar un cambio e incorporar a un nuevo guardarredes, teniendo en cuenta las alturas del campeonato en la que nos encontramos.