El 'padre' de Lamine Yamal en la selección española

Luis de la Fuente apuntó en declaraciones a La 1 de Televisión Española, que además de como entrenador, actua como una figura paternal con la gran estrella de España y también del Barcelona

Lamine Yamal ha pasado de debutar con apenas 16 años en la selección española, a ser uno de los referentes del once de Luis de la Fuente. Fue precisamente el de Haro el que hizo debutar a un jovencísimo Lamine Yamal y ahora, con casi 19 años, es una de las estrellas de la selección española. Lamine Yamal le cambió la cara a España saliendo ante Cabo Verde, fue titular ante Arabia Saudí (medio tiempo) y ante Uruguay.

Por lo tanto, Lamine Yamal es ya una estrella consagrada en España y también en el Barcelona. Sobre su proceso de madurez habló este lunes Luis de la Fuente en declaraciones para La 1 de Televisión Española.

Luis de la Fuente, el 'padre' de Lamine Yamal

Luis de la Fuente habló de cómo fue la apuesta por hacer debutar a Lamine Yamal con la selección española absoluta: "Era un futbolista que apuntaba maneras cuando decidimos darle la oportunidad con la selección absoluta con 16 años. Sabiendo que tenía un potencial enorme". Lamine Yamal debutó con la selección española absoluta un 8 de septiembre de 2023 en un duelo entre España y Georgia correspondiente a la fase de clasificación para la Eurocopa de 2024.

Luis de la Fuente, tras ver a Lamine Yamal en acción con la selección española, habló de que en su momento confirmó que lo que se esperaba de él era lo que después había demostrado con la absoluta: "Cuando pasas muchas cosas con él, confirmas lo que habíamos visto. Todo eso había que llevarlo a la élite. Dijimos este chico va a en serio. Es muy bueno".

Además, el técnico de la selección española apuntó a la relación de confianza que tiene con Lamine Yamal, siendo tanto entrenador como una figura paternal: "Tenemos una relación de confianza. Ahora está en otro proceso de madurez. Es muy maduro. Mi relación con él es de entrenador pero también paternal. Hay que acompañarle en esa formación. En esa madurez".

Luis de la Fuente no se imaginaba en un Mundial con España

Además de sobre Lamine Yamal, Luis de la Fuente habló sobre sí mismo y de cómo nunca se imaginó siendo el entrenador de España en un Mundial: "No me imaginaba ser seleccionador en un Mundial. Yo llegué para tres meses e iba renovando año a año. Nuestro objetivo era hacerlo bien para tener esa continuidad. Era muy cortoplacista. He aprendido a vivir de esa manera".

Yendo mas allá e imaginándose ganando el Mundial, Luis de la Fuente se acordó de sus padres y de su hermano Óscar: "Si ganara, si tuviera la posibilidad, llamaría a mis padres y mi hermano Óscar que ya no están con nosotros. Les diría “lo hemos conseguido".

Insistió Luis de la Fuente en el mensaje de que vive alejado de las críticas: "Uno se comporta según le educan y le preparan. A mí me explicaron el respeto y trato a todo el mundo como me gustaría que me trataran a mí. Con respecto a las críticas, como sabes que ni leo, ni sé, ni veo, vivo feliz". También habló de tener un día regular y que tu rival tenga uno bueno para apuntar al peligro de Austria, rival de dieciseisavos de final: "Todos los rivales son difíciles. Si tienes un día regular y ellos un día bueno, te ganan".