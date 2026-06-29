Luis de la Fuente actuó tras el mensaje de Nico Williams

El técnico de la selección española comentó en una entrevista para la 1 de Televisión Española que tras ver el mensaje el jugador del Athletic Club en redes sociales en el que hablaba de uno "de los peores días" de su vida

Nico Williams y Yeremy Pino fueron las dos noticias negativas del encuentro entre la selección española y Uruguay. Más concretamente, el jugador del Athletic Club y de España, salió cojeando del Estadio de Guadalajara e hizo despertar todas las alarmas. Las pruebas posteriores confirmaron la lesión de Nico Williams: "Una lesión muscular en el aductor derecho tras un fuerte trauma", rezaba el parte médico.

Nico Williams publicó horas después un desgarrador mensaje en X (antes Twitter) en el que hablaba del "peor día" de su vida. Nico Williams recordó en parte de su mensaje en redes sociales el calvario que vivió con la pubalgia el pasado curso en el Athletic Club: "Fue un año y medio de sufrimiento, tristeza, incertidumbre y ansiedad. No sabía cuándo volvería a jugar sin dolor ni cuándo recuperaría una vida normal. Llegué a convivir con el dolor en cosas tan simples como ir al baño, subir y bajar del coche o simplemente disfrutar del día a día". Tras este mensaje y tal y como el propio Luis de la Fuente ha confirmado en TVE, el seleccionador actuó de inmediato.

A Luis de la Fuente no le gustó el mensaje de Nico Williams

Luis de la Fuente apuntó que en el momento en el que vio el mensaje de Nico Williams en redes sociales, fue a buscar al jugador de España y del Athletic Club para darle su opinión sobre la situación, hablarle de constancia y recordarle que está preparado para superar la lesión: "Actué inmediatamente. Me lo enseñaron, lo leí y me puse a hablar con él, le di mi opinión sobre esa situación. Le hablé de constancia, de superación, de sufrimiento, tiene que acostumbrarse a esos momentos. Y recordarle que está preparado".

El técnico de España también apuntó a que tras la conversación con Nico Williams, el jugador de la selección española cambió de inmediato su actitud y que hoy en día es 'otro Nico' diferente al del pasado 27 de junio: "Cambió su actitud completamente. Si habláis con él os dirá cosas muy diferentes a las del otro día en ese momento de bajonazo, que es humano".

Luis de la Fuente también recordó las conversaciones que mantuvo con Nico Williams en la Eurocopa 2024 en la que España terminó siendo campeona y el jugador del Athletic Club una de las figuras más destacadas de la cita: "En la Eurocopa hablamos mucho de familia. Está interiorizado. Va más allá de lo profesional. Hay esa confianza para decirle a alguien "te estás equivocando". A veces viene bien. Te hace cambiar de actitud".

El consejo de Luis de la Fuente a Nico Williams

Por último, Luis de la Fuente aconsejó a Nico Williams tener tranquilidad porque su momento terminaría llegando y además recordó que él mismo tuvo calma en el momento más "clave" de su vida: "Visto desde el tiempo, le diría que tuviera tranquilidad, que no bajara los brazos, que confiara, que su momento llegará. En esos momentos hubiera necesitado calma. En el momento más clave de mi vida, la tuve".

El mensaje completo de Nico Williams en redes sociales

El mensaje completo de Nico Williams tras conocerse su lesión en el partido de España ante Uruguay fue el siguiente: "Hoy es uno de los peores días de mi vida. Vuelvo a lesionarme después de un año muy complicado, en el que la pubalgia me ganó muchas batallas, pero no la guerra. Conseguí superarla con trabajo, sacrificio y, sobre todo, responsabilidad.

Fue un año y medio de sufrimiento, tristeza, incertidumbre y ansiedad. No sabía cuándo volvería a jugar sin dolor ni cuándo recuperaría una vida normal. Llegué a convivir con el dolor en cosas tan simples como ir al baño, subir y bajar del coche o simplemente disfrutar del día a día. Volver a ser feliz jugando al fútbol era mi mayor prioridad, junto a recuperar la sonrisa. Porque sin una sonrisa, sin disfrutar y sin ser feliz, no puedo rendir al máximo nivel. Lo superé. Después apareció una lesión en el isquio, que volvió a ponerme a prueba. Una vez más dejé de sonreír, pero tampoco iba a detenerme.

Ayer me provocaron una nueva lesión tras una acción en la que un compañero de profesión actuó llevado por la frustración, el descontento y la tristeza por la situación que atravesaba. Fue una jugada que, en mi opinión, se podía haber evitado porque era completamente innecesaria. Pero esto tampoco me va a detener. Sé que Dios tiene un plan para mí y seguiré luchando hasta el último instante para volver a hacer lo que más amo: jugar al fútbol, ser feliz y dar muchas alegrías.

Gracias de corazón a todos por vuestros mensajes de apoyo. La historia no ha acabado nos vemos en los antes posible en este mundial".