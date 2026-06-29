Brasil - Japón en directo el partido de dieciseisavos del Mundial en vivo online

Sigue en directo el duelo que medirá a Brasil y Japón por un puesto en octavos de final del Mundial 2026. El choque se disputará en el NRG Stadium de Houston a partir de las 19:00 horas (hora peninsular española)

El duelo entre Brasil y Japón es el segundo de los dieciseisavos de final del Mundial tras el que se disputó este pasado domingo entre Canadá y Sudáfrica que terminó con los anfitriones colándose en octavos de final con un gol en el minuto 92.

No hay novedades en los onces de Brasil y Japón. Ancelotti sigue contando con Vinicius como titular y Neymar tendrá que esperar en el banquillo una nueva oportunidad tras contar con sus primeros minutos en el Mundial en el partido ante Escocia.

Una hora para que arranque el partido en el NRG Stadium entre Brasil y Japón y es momento de recordar cómo han llegado ambas selecciones a estos dieciseisavos de final.

Brasil no partía antes de empezar el Mundial como una de las favoritas. Tras la fase de grupos, los de Ancelotti posiblemente hayan escalado algún que otro puesto entre las favoritas aunque aún no estén en la primera línea. El empate ante Marruecos en la primera jornada y sobre todo el pobre juego desplegado por los cariocas no convenció a nadie. En el segundo partido, ante una débil Haití, Brasil se explayó y se vio al mejor Vinicius. El delantero del Real Madrid ya lleva cuatro goles y volvió a marcar ante Escocia para poner a su país como primera del grupo.

La Japón del jugador de la Real Sociedad, Take Kubo, terminó como segundo clasificado del grupo F. No lo tenían sencillo los nipones ya que se medían a rivales de la talla de Países Bajos o una Suecia que posiblemente haya ido a menos en los últimos años. Túnez era el rival más débil aunque nunca descartable para dar la sorpresa. Japón terminó segunda y en su único triunfo en la fase de grupos le endosó cuatro goles a Túnez. Un claro aviso a navegantes de lo que puede hacer este lunes ante Brasil.

Vinicius Jr. está siendo el líder absoluto de Brasil en este Mundial 2026. Con Raphinha lesionado, el delantero del Real Madrid, ha asumido a la perfección su rol. Vinicius ya suma cuatro goles y una asistencia. De momento se podría decir que 'nadie' se acuerda de un Neymar que ya tuvo minutos ante Escocia.

Brasil y Japón disputarán este lunes a partir de las 19:00 horas (hora peninsular española) el segundo encuentro de los dieciseisavos de final del Mundial que se está celebrando en Estados Unidos, México y Japón. El partido entre Brasil y Japón se disputará en el NRG Stadium de Houston y podrá seguirlo en directo y online desde dos horas antes del comienzo del mismo en ESTADIO Deportivo. Además, una vez que la pelota eche a rodar, podrá vivir el minuto a minuto, leer la crónica y disfrutar de las noticias más destacadas del mismo.

Brasil y Japón han tenido fases de grupos diferentes aunque ninguno de los dos conjuntos ha dejado un perfecto sabor de boca. Brasil terminó primera del grupo C, por delante de Marruecos y haciendo valer su mejor diferencia de goles. Por otro lado Japón, que no lo tenía sencillo en el F, terminó invicta y con cinco puntos, uno más que Suecia y dos menos que Países Bajos, que termino en primera posición.

Brasil - Japón en directo hoy en el Mundial 2026

La Brasil de Ancelotti ha terminado la fase de grupos en primera posición y pocos se atreverían a vaticinarlo después de las dudas que dejó en el encuentro inaugural ante Marruecos. La Canarinha, que tiene a Raphinha lesionado, se encontró más cómoda ante la débil Haití (3-0) y terminó de confirmar su candidatura al título el próximo 19 de julio ante Escocia. Brasil se ha sustentando en estos tres encuentros en la inspiración de un Vinicius que ha tirado del cuadro carioca y que ya ha marcado cuatro goles y repartido una asistencia.

Brasil - Japón hoy en directo los dieciseisavos del Mundial 2026

Japón también tiene a uno de sus jugadores más importantes lesionado como es Take Kubo, perteneciente a la Real Sociedad. El delantero no podrá estar este lunes ante Brasil y sin lugar a dudas será una baja muy sensible. En lo que respecta a la fase de grupos de Japón en este Mundial, los de Hajime Moriyasu terminaron segundos de un grupo nada sencillo ya que juntaba a Países Bajos, Escocia y Túnez. La goleada por 4-0 de Japón a Túnez es un gran aviso para Brasil ya que los nipones, que no parten con el papel de favoritos ante la Canarinha, tienen jugadores de sobrada calidad.

Enfrentamientos entre Brasil y Japón

No hay que irse demasiado lejos para encontrar un reciente duelo entre Brasil y Japón. En octubre del pasado año, en un amistoso, ambas selecciones vivieron un apasionante duelo que terminó con triunfo nipón por 3-2. Esa es la única victoria de Japón ante Brasil ya que en encuentros oficiales nunca pudieron los nipones celebrar un triunfo. En el Mundial de 2006, Brasil arrasó a Japón con un triunfo por 1-4.