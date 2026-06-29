Ancelotti toma una decisión con Neymar en Brasil

El técnico italiano tuvo calentando al jugador del Santos durante toda la segunda parte del encuentro ante Japón para finalmente no darle minutos. En la fase de grupos ante Escocia, jugó sus primeros minutos del Mundial

El nombre de Neymar en la lista de convocados de Brasil para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá fue en cierto modo una de las grandes sorpresas de los citados por Ancelotti. Neymar había vuelto a una convocatoria de Brasil en este mismo 2026 después de quedarse fuera desde 2022. Ancelotti apostaba por un jugador diferente y sobre todo, querido y exigido por la afición brasileña.

Neymar se lesionó a final del mes de mayo y a pesar de ello, Brasil apostó por su continuidad en la lista de convocados. "Ayer Neymar se hizo todas las pruebas médicas, que terminaron con una resonancia magnética que terminó con una lesión de grado dos en la pantorrilla, no solo un edema", apuntó el médico de Brasil. En la fase de grupos, Ancelotti fue informando rigurosamente sobre el estado de Neymar y no fue hasta el último choque ante Escocia cuando disputó sus primeros minutos en el Mundial. Este lunes en los dieciseisavos ante Japón, no jugó.

Ancelotti sentencia las esperanzas de Neymar en el Mundial

Ancelotti ya avisó en la previa del encuentro ante Japón de este lunes que Neymar entraría en un contexto de partido en el que Brasil tuviese el control del mismo. Es decir, no confiaba en darle la oportunidad a Neymar como revulsivo ante un partido que fuese como se esperaba. Dicho y hecho, se fue Brasil al descanso perdiendo 0-1 ante Japón y al poco de arrancar el segundo tiempo, Neymar empezó a calentar por orden de Ancelotti.

Los minutos pasaban y Brasil encerraba a Japón pero no tenía ocasiones claras. En ese momento se podría llegar a esperar que Ancelotti contase con Neymar para que el jugador del Santos con pasado en Barcelona y PSG, se convirtiese en un revulsivo de cara al tramo final del encuentro. Finalmente Martinelli no dejó que Brasil se fuese a una siempre peligrosa prórroga con un gol en el minuto 95.

Neymar calienta pero no juega con Brasil

Ancelotti expresó en la rueda de prensa posterior al choque ante Japón que tenía en mente incluir a Neymar en el campo si no hubiesen empatado en el 56. Es decir, buscaba con Neymar darle un impulso al ataque de Brasil. Aunque si nos atenemos a esto, no le dio minutos cuando Brasil era incapaz de superar a Japón desde el minuto 56 hasta el 95.

Ancelotti también apuntó que pensó en Neymar para meterlo en la prórroga. Las piernas frescas del jugador del Santos para superar las trabajadas líneas defensivas de Japón podrían haber decantado el encuentro para Brasil en los 30 minutos extra. Martinelli le ahorró a Ancelotti el cambio de Neymar. "Estaba esperando a Neymar en la prórroga. Hablé con él. Si no hubiéramos empatado el partido, habría entrado a los 60 o 65 minutos", declaró Ancelotti. La siguiente oportunidad que tendrá Neymar de defender los colores de Brasil sobre el césped será el 5 de julio en el duelo de octavos de final. Los de Ancelotti esperan a Noruega o Costa de Marfil como posibles rivales.