Comunicado de Ancelotti sobre su gesto a Neymar: "Lamento mucho que haya sido sacado de contexto"

El segundo seleccionador de Brasil ha tenido que salir al paso de los rumores sobre su gesto en el cambio de Neymar, que ha dado la vuelta al mundo y por el que su esposa ha denunciado insultos...

La polémica ha vuelto a salpicar a la selección brasileña, ahora por un supuesto gesto de Davide Ancelotti, segundo técnico de la 'Canarinha', donde negaba con la cabeza desde el banquillo mientras su padre y seleccionador, Carlo Ancelotti, daba unas instrucciones a Neymar antes de saltar al campo.

Ese gesto ha sido interpretado por muchos aficionados brasileños como una muestra de desaprobación al cambio que iba a hacer su padre en ese momento, y las imágenes han dado la vuelta al mundo.

Tal ha sido el revuelo que ha provocado, que el entrenador italiano ha tenido que salir al paso de las críticas para aclarar lo sucedido a través de sus redes sociales. Así, en una 'storie' de su perfil de Instagram, Ancelotti ha dejado claro que su gesto nada tenía que ver con Neymar y su cambio y sí con una conversación que estaba teniendo con otro ayudante del cuerpo técnico.

"En ciertas ocasiones, con el objetivo de preservar la armonía del grupo, es preciso esclarecer polémicas artificiales. Lamento mucho que haya sido sacado de contexto una conversación paralela con Paul Clement, totalmente ajena a la sustitución de Neymar", ha explicado Davide Ancelotti.

"Somos muy afortunados de poder trabajar con jugadores de tal nivel profesional y personal como los de la selección brasileña. Sigamos al frente, con unión, respeto, con el máximo compromiso y entusiasmo", finaliza en su escrito el italiano, zanjando así cualquier polémica con el máximo goleador histórico de la selección brasileña.

La mujer de Davide Ancelotti también se queja

La realidad es que el asunto del presunto gesto ha ido demasiado lejos, pues hace unas horas la esposa de Davide Ancelotti ha mostrado su malestar también a través de su perfil de Instagram.

"¿Sabéis que estáis interpretando una imagen de forma completamente equivocada, sin ninguna relación con la realidad, y que por culpa de eso estoy recibiendo innumerables insultos desde esta mañana? Nosotros somos los primeros que queremos que Brasil gane", escribía Ana Galocha para frenar las especulaciones que ya circulaban por las redes sociales.

Además, la sevillana también ha denunciado haber sufrido insultos y acosos por redes sociales después de las imágenes que se difundieron tras el partido. En dicho vídeo se puede ver como Davide Ancelotti niega con la cabeza mientras mira hacia donde están Neymar y Carlo Ancelotti, aunque como luego ha explicado él mismo protagonista, se debía a una conversación con otro ayudante que está a su lado y no aparece en las imágenes.