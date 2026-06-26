La mujer de Ancelotti rompe el silencio con Neymar

Polémica por el video viralizado donde Davide Ancelotti mueve la cabeza negando la entrada de Neymar. Su mujer sale en defensa explicando la situación fuera de contexto y aclara que va a denunciar

Durante el partido de ayer de Brasil se ha comentado y criticado mucho una de las escenas con la 'estrella' que volvía a los campos, Neymar. Todo empezó cuando las cámaras captaron a Davide Ancelotti, segundo entrenador e hijo del seleccionador, moviendo la cabeza y negando en el momento en que Neymar iba a entrar al campo y recibía las últimas indicaciones.

Esa escena fueron menos de 10 segundos, pero sirvieron para hacer un vídeo y que se viralizara. Después, todo el mundo empezó a interpretarlo como una señal de 'no estar de acuerdo' hacia la decisión que había tomado el entrenador sobre que entrara a jugar.

Esto ha generado criticas hacia el técnico y familia. Ana Galocha ha decidido pronunciarse debido a todo lo que le está llegando para dar explicación sobre el asunto e incluso denunciar.

Ana Galocha responde al revuelo

Ana Galocha, la mujer de Davide, ha decidido emitir un comunicado para frenar las criticas y aclarar que fue lo que realmente pasó en ese momento. Ha explicado que la interpretación del vídeo no era la realidad y ha explicado que están recibiendo 'acoso' por una imagen que no era. "¿Sabéis que estáis interpretando una imagen de forma completamente equivocada, sin ninguna relación con la realidad, y que por culpa de eso estoy recibiendo innumerables insultos desde esta mañana?. Nosotros somos los primeros que queremos que Brasil gane"

El mensaje llegó por todo el mundo rapidamente y muchas personas lo utilizaron para reflexionar sobre lo fácil que es sacar de contexto las cosas con una sola imagen, llegando esto a tener consecuencias negativas en las personas implicadas.

Una imagen vale más que mil palabras

El vídeo fue difundido por redes sociales de cuentas brasileñas asegurando que Davide estaba negando con la cabeza, como si no quisiera que entrara al campo o no estuviera conforme con algo. Además iban acompañado de mensajes que criticaban la situación.

Y es que, no es la primera vez que vemos que esto ocurre en una competición donde una imagen real se transforma en algo totalmente distinto. Por ejemplo, en el partido de España contra Arabia Saudí donde se viralizó una imagen de Youri Djorkaeff, ganador del mundo, aparentemente dormido detrás de Gianni Infantino durante la retransmisión, sacándose de contexto y exponiéndose como 'aburrimiento'. Una imagen que se difundió muy rápido y que también tuvo consecuencias negativas sobre la persona afectada.