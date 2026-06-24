Doku regresa a la Selección Belga y jugará contra Nueva Zelanda

El delantero belga vuelve a entrenar con su selección, después de alejarse por el nacimiento de su hijo, y podrá jugar el último partido de fase de grupos

Doku, abandonó temporalmente a su selección para viajar a Londres y estar presente en el nacimiento de su hijo. Tuvo la decisión clara desde el primer momento ya que para él no había nada más importante que ese momento familiar, ni siquiera un Mundial.

Por este motivo, solicitó un permiso a la federación para ausentarse de la convocatoria. Esta, aunque fue aceptada, también tuvo muchas críticas.

Ahora, ha vuelto con sus compañeros y podrá jugar el próximo partido contra Nueva Zelanda y asegurar el pase a dieciseisavos de final.

El comunicado oficial de la Selección Belga

La selección belga ha emitido un comunicado oficial en el que ha confirmado el regreso de Jérémy Doku a la concentración tras su ausencia.

"Felicitamos a Jeremy Doku y a su familia por el nacimiento de su primer hijo, Praise. Con la aprobación y acompañado por uno de nuestros médicos del equipo, Jeremy viajó a Londres para estar con su esposa en este momento tan especial. Se reincorporará al equipo mañana por la noche en Seattle, mientras continúan los preparativos para el próximo partido contra Nueva Zelanda”, fueron las palabras de la federación.

Han dejado claro que el jugador del Manchester City se ausentó temporalmente de la convocatoria con permiso del cuerpo técnico y supervisión médica.

Las criticas de France Pierron

Aunque la mayoría de las personas hayan entendido la situación y decisión de Doku, el futbolista también ha recibido muchas criticas. La mas comentada ha sido la de la presentadora France Pierron que cuestionó su elección argumentado que seguramente había muchos otros futbolistas que soñaban con jugar un Mundial y que él, en cambio, había optado por dejar la concentración para asistir al nacimiento de su hijo, cuando la figura de un padre no es importante.

Estas palabras provocaron una reacción negativa en redes sociales, lo que llevó a la presentadora a rectificar públicamente a través de X. “He expresado una opinión personal en un debate. Estas declaraciones son exclusivamente mías y no representan una postura colectiva. Lamento si han sorprendido, ofendido o herido a alguien”

El canal de L’Équipe de inmediato emitió un comunicado calificando las palabras de la presentadora como “muy alejadas de los valores del grupo”. Además, la cadena pidió disculpas públicas al futbolista y anunció que la periodista quedaba suspendida hasta final de temporada.

Bélgica se juega el pase a la siguiente ronda

Doku vuelve a este partido con las energías renovadas y estará disponible para darlo todo contra Nueva Zelanda después de no participar en el encuentro de la segunda jornada contra Irán.

Bélgica necesita esa victoria con esos tres puntos para asegurarse su paso a los dieciseisavos de final, ya que todavía no ha logrado una victoria en este Mundial. El jugador belga es muy necesario en el equipo de Rudi por su velocidad. Además es una arma fundamental para conseguir el triunfo.