Infantino justifica las pausas de hidratación en el Mundial: “En la Champions también las hicieron y nadie se quejó”

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha proclamado el Mundial 2026 como “el más exitoso de la historia”. Mientras defiende precios, reventa y el impacto global del torneo, también justifica las polémicas pausas de hidratación

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha asegurado que el Mundial 2026 ya puede considerarse “el más exitoso de la historia”, apoyándose principalmente en los datos de asistencia y en el ambiente general del torneo. Según el dirigente, el evento está registrando cifras récord y una ocupación media del 99,6 % en los estadios, lo que refleja un interés global.

Infantino presentó este balance como una confirmación del crecimiento del fútbol a nivel mundial y del atractivo del formato del torneo, destacando además el ambiente que se vive en las gradas, que describió como “muy familiar”, con presencia constante de jóvenes y familias en prácticamente todos los encuentros disputados hasta el momento.

Estadios llenos y visión optimista de la FIFA

Infantino insistió en que el dato clave del torneo es la ocupación casi total de los estadios, que según la FIFA se sitúa en el 99,6 %. Para el presidente del organismo, este indicador es la prueba definitiva del éxito del Mundial, por encima de las críticas que han surgido en torno a la organización.

El dirigente también subrayó que el nivel futbolístico está siendo alto y que la respuesta del público está siendo masiva en cada sede. En su discurso, la imagen de gradas llenas se repite como argumento central para defender el modelo del torneo y minimizar las polémicas externas.

Aunque el estadio donde se estén jugando los partidos se encuentran llenos, uno de los temas preocupantes por los aficionados han sido los precios de las entradas. Las críticas se han centrado en la dificultad de acceso para el público general, especialmente en los partidos de mayor demanda. Cuando le hicieron referencia sobre que las entradas eran muy caras, Infantino dijo que la mejor respuesta era: "los estadios llenos". Además, recordó que en Estados Unidos está permitida la reventa de entradas y que es una forma de acceder a los partidos.

Este punto ha generado debate entre aficionados y analistas, que consideran que la combinación de precios altos y reventa legal puede estar contribuyendo a un encarecimiento general del acceso al torneo.

Impacto del Mundial en el desarrollo del fútbol global

El presidente de la FIFA también dejó claro que el impacto económico del Mundial se ven y se reinvierten en el desarrollo del fútbol a nivel mundial. Según él, estos recursos permiten impulsar el crecimiento de selecciones emergentes como pueden ser Cabo Verde y Curazao, ejemplos de países que han logrado clasificarse y competir en el Mundial 2026.

Pausas de hidratación: defensa de la FIFA y críticas del entorno

Otro de los elementos más discutidos del Mundial son las pausas de hidratación introducidas durante los partidos debido a las altas temperaturas.

Desde la FIFA, Infantino defiende estas interrupciones como algo necesario y básico: proteger la salud de los futbolistas y asegurar que todos compitan en igualdad de condiciones, sobre todo en un torneo tan comprimido y exigente en lo físico. Según su postura, no se trata de una decisión comercial ni televisiva, sino puramente médica y deportiva.

Además, también ha señalado que medidas similares ya se han aplicado en otras competiciones de alto nivel. Como ejemplo, recordó la final de la Liga de Campeones, disputada en horario nocturno y sin condiciones extremas de calor, donde también se realizaron pausas de hidratación. Según Infantino, en aquel caso no se generó controversia, y las interrupciones se asumieron como parte del juego sin mayores críticas. Para Infantino, aquello demuestra que no es una medida exclusiva del Mundial ni algo excepcional.

Sin embargo, fuera del discurso oficial, la reacción ha sido mucho más dividida. Parte del entorno futbolístico considera que estas pausas rompen el ritmo natural del partido y le quitan continuidad al juego, especialmente en encuentros de alta intensidad.

También hay quien cuestiona la coherencia de su aplicación, señalando que no siempre se usan con los mismos criterios o en las mismas condiciones, lo que alimenta la sensación de arbitrariedad.