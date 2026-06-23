La despedida de Irán en Los Ángeles que convirtió un adiós en un mensaje político

La selección iraní se despide de Los Ángeles con un comunicado en el que mezcla fútbol, política y un mensaje de paz después de disputar sus dos primeros partidos del Mundial 2026

La selección de Irán se despide de Los Ángeles con una mensaje que va mucho más allá de los resultados deportivos. La selección asiática, que tuvo que regresar a su base en México después de cada partido por las restricciones de visa que le impuso Estados Unidos, quiso despedirse de la ciudad con una carta cargada de significado. En ella, la selección destacó valores como el orgullo, el respeto y el honor tras completar sus compromisos en California.

Sobre el césped, los iraníes dejaron buenas sensaciones al sumar un empate ante Nueva Zelanda (2-2) y otro frente a Bélgica (0-0), manteniéndose en la pelea por un billete a los octavos de final de una Copa del Mundo. Un Mundial marcado por las dudas de su participación hasta el último momento.

Un mensaje de con peso histórico y emotivo

La Federación de Fútbol de Irán compartió el texto que la expedición dejó en el vestuario tras concluir su estancia en California. En la carta, los jugadores y miembros del cuerpo técnico expresaron su gratitud por la hospitalidad recibida durante los días que permanecieron en Los Ángeles y destacaron el apoyo de los aficionados que acudieron a respaldar al equipo.

La carta se muestra como un mensaje que mezcla orgullo nacional, reivindicación cultural y un llamamiento diplomático en clave simbólica.

Minab y el número 168

En la carta se muestra un elemento que generó impacto, y fue las referencias a Minab y al número 168, un mensaje con sentido sensible y político.

Minab alude a una acusación contra Estados Unidos relacionada con un supuesto bombardeo a una escuela primaria de niñas en esa ciudad iraní. Este número de 168 hace referencia a las víctimas de aquel episodio: 168 personas fallecidas y 95 heridas, según datos de UNICEF, en un ataque que afectó principalmente a niñas de entre 7 y 12 años.

Estos elementos convirtió la despedida deportiva en una declaración de carga simbólica que trasciende el ámbito futbolístico y se centra en el terreno de la memoria y la denuncia política.

Un torneo marcado por las dificultades extradeportivas

El paso de la selección iraní por Estados Unidos no estuvo exento de complicaciones desde el inicio. Quince integrantes de la delegación, incluido el presidente de la federación, no pudieron ingresar al país por problemas de visado, una situación que obligó al equipo a establecer su base en Tijuana.

Desde allí, el equipo debía desplazarse en avión antes y después de cada partido disputado en territorio estadounidense, un condicionante logístico poco habitual en una Copa del Mundo y que, según han recogido distintos medios internacionales durante el torneo, generó un contexto de preparación especialmente complejo para el equipo.

Estos constantes desplazamientos terminaron pasando factura en el día a día del equipo. Con menos tiempo para descansar, recuperarse y entrenar con normalidad, el cuerpo técnico tuvo que ir ajustando sobre la marcha las sesiones, las cargas de trabajo y las rutinas para encajarlas en los viajes, en un calendario que ya era de por sí muy exigente.

El propio seleccionador, Amir Ghalenoei, ha sido muy claro al describir la situación. Tras el debut, llegó a señalar que el equipo no tuvo condiciones normales de trabajo: “Hemos tenido muy poco tiempo de preparación, en algunos casos menos de 16 horas antes de los partidos”

Pero el desgaste no fue solo físico. También hubo un componente mental importante: la incertidumbre en cada traslado, los controles fronterizos y la falta de una base fija en territorio estadounidense rompieron la sensación de estabilidad del grupo. Todo ello hizo que la estancia del equipo se viviera como algo poco habitual dentro de un torneo de este nivel.